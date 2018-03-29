Трагедия в российском Кемерово: СМИ сообщили об увеличении количества пострадавших
В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово количество пострадавших возросло до 79 человек, ранее сообщалось, что пострадали 76 человек.
Соответствующую информацию обнародовало информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
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По словам собеседника ресурса, по последним данным, госпитализированы 12 человек, амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим.
Добавим, что сейчас специалистам удалось опознать тела 27 человек. В общем погибли 64 человека, пропавших без вести нет.
Напомним, 25 марте вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.