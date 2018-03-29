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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Трагедия в российском Кемерово: СМИ сообщили об увеличении количества пострадавших

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В результате пожара в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека, пострадали 79 человек
В результате пожара в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека, пострадали 79 человек / Соцсети

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово количество пострадавших возросло до 79 человек, ранее сообщалось, что пострадали 76 человек.

Соответствующую информацию обнародовало информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По словам собеседника ресурса, по последним данным, госпитализированы 12 человек, амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим.

Добавим, что сейчас специалистам удалось опознать тела 27 человек. В общем погибли 64 человека, пропавших без вести нет.

Напомним, 25 марте вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.

Теги: Новости России Пожар в Кемерово Здоровье
Источник: 24 Канал
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