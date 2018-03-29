Трагедия в российском Кемерово: СМИ сообщили об увеличении количества пострадавших

В результате пожара в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека, пострадали 79 человек / Соцсети

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово количество пострадавших возросло до 79 человек, ранее сообщалось, что пострадали 76 человек.