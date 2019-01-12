Турецкий гранд начал переговоры по трансферу Коноплянки, - СМИ

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может перейти в турецкий "Фенербахче".

"Фенербахче" готовится организовать громкий трансфер турецкого зимнего окна, подписав Евгения Коноплянку. Украинец попал в список кандидатов на усиление левого фланга атаки "канареек", сообщает Fotomac.

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По информации издания, "Фенербахче" уже начал переговоры о переходе Коноплянки.

В текущем сезоне 29-летний хавбек провел 14 матчей с двумя ассистами в своем активе. Ранее сообщалось, что "Шальке" выставил Коноплянку на трансфер.

Также отметим, что возможной причиной расставания "Шальке" с украинцем стал скандал, связанный с походом в ночной клуб после поражения команды в 5 туре Лиги чемпионов от "Порту" (1:3).

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