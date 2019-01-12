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      Турецкий гранд начал переговоры по трансферу Коноплянки, - СМИ

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      Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может перейти в турецкий "Фенербахче".

      "Фенербахче" готовится организовать громкий трансфер турецкого зимнего окна, подписав Евгения Коноплянку. Украинец попал в список кандидатов на усиление левого фланга атаки "канареек", сообщает Fotomac.

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      По информации издания, "Фенербахче" уже начал переговоры о переходе Коноплянки.

      В текущем сезоне 29-летний хавбек провел 14 матчей с двумя ассистами в своем активе. Ранее сообщалось, что "Шальке" выставил Коноплянку на трансфер.

      Также отметим, что возможной причиной расставания "Шальке" с украинцем стал скандал, связанный с походом в ночной клуб после поражения команды в 5 туре Лиги чемпионов от "Порту" (1:3).

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      Теги: Спорт Футбол Шальке Евгений Коноплянка
      Источник: 24 Канал
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