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У берегов Ливии ушла на дно лодка с мигрантами: около 100 нелегалов погибли

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У берегов Ливии ушла на дно лодка с мигрантами
У берегов Ливии ушла на дно лодка с мигрантами / yahoo.com

Пока на саммите в Брюсселе согласовывают миграционную политику, в Средиземном море снова ищут утонувших нелегалов. У берегов Ливии 29 июня утонула лодка со 120 мигрантами, трое детей погибло.

Об этом говорится на сайте AFR.

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Спасти пока что смогли только 16 мигрантов. Всего на борту лодки находилось почти 120 человек. Среди тех, кто пытался нелегально добраться до берегов Европы, – граждане Марокко и Йемена.

120 мігрантів знаходилися на човні, який затонув у Середземному морі

120 мигрантов находились на лодке, которая затонула в Средиземном море

Не менее 100 мигрантов погибли в результате кораблекрушения, произошедшего у Триполи. Умерло трое маленьких детей. Фактическое количество пропавших пока что не определено,
– говорится на официальной странице Международной организации по миграции в Twitter.

Люди, которым удалось выжить, сообщили AFP, что лодка затонула через несколько часов после отправления в Гарангули. Двигатель взорвался, и судно начало набирать воду.

Ливийский филиал агентства по миграции ООН заявил, что спасательная служба продолжает проводить поиски утонувших и пропавших без вести мигрантов. К этому привлекли все местные спасательные корабли.

До пошуків нелегалів у морі залучені всі місцеві рятувальні служби

К поискам нелегалов в море привлечены все местные спасательные службы

Заметим, что за первые шесть месяцев этого года более одной тысячи нелегалов утонуло в Средиземном море.

К слову, Мальта согласилась принять спасательное судно Lifeline немецкой неправительственной организации Mission Lifeline с 234 мигрантами на борту.

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Водный транспорт Дети Ливия беженцы Катастрофа
Источник: 24 канал
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