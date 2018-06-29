Біля берегів Лівії пішов на дно човен з мігрантами: близько 100 нелегалів загинули

Поки на саміті у Брюсселі узгоджують міграційну політику, у Середземному морі знову шукають потонулих нелегалів. Біля берегів Лівії 29 червня потонув човен з 120 мігрантами, троє дітей загинуло.

Про це йдеться на сайті AFR.

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Врятувати поки що змогли лише 16 мігрантів. Всього на борту човна перебувало майже 120 осіб. Серед тих, хто нелегально намагався дістатися берегів Європи, – громадяни Марокко та Ємену.



120 мігрантів знаходилися на човні, який затонув у Середземному морі

Щонайменше 100 мігрантів загинули в результаті корабельної аварії, що сталася в Тріполі. Померло трьох маленьких дітей. Фактична кількість відсутніх поки що невизначена,

– йдеться на офіційній сторінці Міжнароднщї організації з міграції у Twitter.

At least 100 migrants died in a shipwreck occured off Tripoli. 3 young children among the dead. The actual number of missing still uncertain.



Saving lives at sea is the number 1 priority: rescue ships currently operating in the Med are ALL still needed. — Flavio Di Giacomo (@fladig) 29 червня 2018 р.

Люди, яким вдалося вижити, повідомили AFP, що човен затонув через кілька годин після вирушення до Гарангулі. Двигун вибухнув, і судно почало набирати воду.

Лівійська філія агентства з міграції ООН заявила, що рятувальна служба продовжує проводити пошуки потонулих і зниклих безвісти мігрантів. До цього залучили всі місцеві рятувальні кораблі.



До пошуків нелегалів у морі залучені всі місцеві рятувальні служби

Зауважимо, що за перші шість місяців цього року понад одна тисяча нелегалів потонула у Середземному морі.

До слова, Мальта погодилася прийняти рятувальне судно Lifeline німецької неурядової організації Mission Lifeline з 234 мігрантами на борту.