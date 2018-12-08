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      Ученые развенчали миф о пользе йогуртов

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      Полезны ли йогурты
      Полезны ли йогурты / 24 канал

      Наверное, все мы слышали о лакто- и бифидобактерии, находящейся в йогуртах. Именно они несут огромную пользу пищеварительной системе нашего организма. Но есть ли полезные бактерии в магазинных йогуртах?

      Ученые потребительских организаций Евросоюза заявляют – промышленные йогурты бесполезны организму. В ходе эксперимента они проверили около 180 ингредиентов йогуртов. Десять самых популярных добавок ученые объявили вредными. На основании проведенных исследований, многим компаниям запретили позиционировать свои кисломолочные десерты как профилактические и тем более, как лечебные.

      Читайте также: Как правильно выбрать йогурт: совет диетолога

      Производители йогуртов гарантируют, что количество "живых" бактерий в продукте составляет приблизительно 10 миллионов на один грамм. Однако, по результатам независимой экспертизы, в десертах популярных торговых марок полезных микроорганизмов оказалось на порядок меньше, чем заявлено на упаковке, или они просто отсутствовали.

      via GIPHY

      Израильские ученые из Института Вейцмана провели тесты, чтобы понять, как йогурты влияют на организм. Выяснилось, что полезные бактерии из этого десерта почти не приживаются в кишечнике. Хотя определенная польза от такого продукта есть, но она гораздо меньше, чем принято считать.

      Недавно издание BMJ Open опубликовало результаты исследований ученых из университетов Суррея и Лидса. Для эксперимента они взяли 921 йогурт из магазинов Британии и проанализировали их состав. В 90% десертов уровень сахара намного превышал принятые в ЕС нормы. В Украине проведенная независимая экспертиза показала, что одна порция магазинного йогурта содержит три чайные ложки сахара, в то время как на упаковке производитель указывает 10 г сахара на 100 г готового продукта, это на 40% больше указанных цифр. Согласно требованиям технического регламента разногласия допустимы, но не более, чем на 15%.

      В магазиних йогуртах содержится большое количество сахара

      Поэтому врачи-диетологи не советуют употреблять этот продукт людям, следящим за своим питанием и фигурой, и особенно тем, кто страдает от сахарного диабета.

      Вы никогда не задумывались, почему йогуртные продукты могут больше месяца хранится без холодильника? Их скорее можно назвать консервами, чем полезным для организма кисломолочным продуктом. Обратите внимание на то, что срок годности натурального йогурта, содержащего полезные бактерии не должен превышать 3 дней.

      Чтобы уберечь себя от некачественного продукта, обращайте внимание на состав йогурта, указанный на упаковке и срок годности. Но те, кого все-таки волнует не только практичность и удобство употребляемого продукта, но и его качество, вероятно, уже сделали свой выбор в пользу домашнего приготовления йогуртов. Ведь только с помощью закваски и молока можно сделать настоящий и действительно полезный йогурт.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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