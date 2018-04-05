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Ученые создали карту ранней Вселенной и обнаружили 4 тысячи новых галактик

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Ученые создали карту ранней Вселенной и обнаружили 4 тысячи новых галактик
Ученые создали карту ранней Вселенной и обнаружили 4 тысячи новых галактик / Фото из открытых источников

Астрономы построили одну из крупнейших карт молодой Вселенной, которая показывает количество галактик на разных этапах ее существования. Они продемонстрировали карту на Европейской неделе астрономии и космических наук.

Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical.

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Ученые рассмотрели период времени с 11 до 13 миллиардов лет и обнаружили около четырех тысяч ранних галактик, многие из которых впоследствии должны были стать похожими на Млечный путь.

Астрономы под руководством Дэвида Собрала из Ланкастерского университета искали источники излучения Лайман-альфа в области неба COSMOS, ранее эту область исследовал "Хаббл". Ученые использовали снимки камер Wide Field Camera на телескопе Isaac Newton Telescope и камеры Suprime-Cam на телескопе Subaru, полученные при наложении 16 узкополосных и среднеполосных фильтров. Это позволило им выбрать галактики, которые светили на конкретных длинах волн. Они относятся к периоду, когда возраст Вселенной составлял 7-20% от текущего.

Модель раннього Всесвіту
Карта распределения галактик в пространстве-времени

Выяснилось, что в ранних галактиках часто происходили своеобразные вспышки звездообразования и этот процесс был менее однородным, чем в нашей галактике. Кроме того, ученые обнаружили в них накопления молодых звезд, которые отличаются от современных меньшим содержанием металлов, более высокой температурой и более голубым цветом.

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Также исследователи обнаружили, что древние галактики были невероятно компактными, в основном, их диаметр не превышал три тысячи световых лет, между тем для Млечного пути это значение достигает 100 тысяч световых лет. По мнению ученых, их небольшой размер может объяснять много физических явлений, которые встречались в ранней Вселенной. При этом некоторые галактики, предполагают астрономы, должны были стать похожими на нашу, поэтому наблюдение за подобными объектами поможет понять, как мог эволюционировать Млечный путь.

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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