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Удалось изготовить универсальную вакцину от гриппа

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Вакцина от гриппа
Вакцина от гриппа / ar.volyn.ua

Американским ученым из Университета штата Джорджия удалось разработать новую вакцину от гриппа, которая позволяет бороться с несколькими штаммами вируса.

Для профилактики гриппа врачи ежегодно пытаются предсказать, какой штамм гриппа будет наиболее распространенным в будущем сезоне, передает Zdorovia.

Ведь, если они ошибаются с прогнозом – вакцинация оказывается неэффективной.

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Поэтому ученые работают над созданием универсальной вакцины, которая позволит бороться с различными штаммами вируса гриппа. Сейчас новую разработку уже испытали на мышах.

В изготовлении вакцины использовали пептиды – соединения, состоящие из двух или более аминокислот, связанных в цепочку. Частицы нанометрового размера имитируют биологические сигналы вирусов и сигнализируют об опасности, чтобы активировать иммунный ответ.

Такая нановакцина эффективно защитила мышей от вируса гриппа типа А, в который, в частности, входят свиной и птичий грипп. Вторая группа мышей, получавших плацебо, погибла от вируса в течение недели.

Ученые отмечают, что новая вакцина действует как на В-лимфоциты, которые вырабатывают антитела, так и на Т-лимфоциты, ответственные за клеточную реакцию на инфекции. Вводить вакцину планируют безболезненным способом – с помощью пластыря с микроиглами.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Грипп в Украине Лечение Вакцина Медицина
Источник: 24 Канал
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