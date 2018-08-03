Удалось изготовить универсальную вакцину от гриппа

Американским ученым из Университета штата Джорджия удалось разработать новую вакцину от гриппа, которая позволяет бороться с несколькими штаммами вируса.

Для профилактики гриппа врачи ежегодно пытаются предсказать, какой штамм гриппа будет наиболее распространенным в будущем сезоне, передает Zdorovia.



Ведь, если они ошибаются с прогнозом – вакцинация оказывается неэффективной.

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Поэтому ученые работают над созданием универсальной вакцины, которая позволит бороться с различными штаммами вируса гриппа. Сейчас новую разработку уже испытали на мышах.



В изготовлении вакцины использовали пептиды – соединения, состоящие из двух или более аминокислот, связанных в цепочку. Частицы нанометрового размера имитируют биологические сигналы вирусов и сигнализируют об опасности, чтобы активировать иммунный ответ.

Такая нановакцина эффективно защитила мышей от вируса гриппа типа А, в который, в частности, входят свиной и птичий грипп. Вторая группа мышей, получавших плацебо, погибла от вируса в течение недели.



Ученые отмечают, что новая вакцина действует как на В-лимфоциты, которые вырабатывают антитела, так и на Т-лимфоциты, ответственные за клеточную реакцию на инфекции. Вводить вакцину планируют безболезненным способом – с помощью пластыря с микроиглами.

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