"Угроза для нас всех": в ЕС заговорили о глобальных последствиях агрессии Путина на Азове

Одной из угроз для мировой безопасности является ревизионистская политики России. Агрессивные действия РФ на востоке Украины и в Азовском море, а также ее влияние в киберпространстве является глобальной угрозой для всех.

Об этом говорили глава МИД Польши Яцек Чапутович и глава МИД Финлядния Тимо Сойни, пишет "Польское радио".

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"Россия, особенно последние ее действия в бассейне Азовского моря, это все показывает, что не только для Польши, но и для других государств и международных организаций, в частности, ЕС, НАТО, ОБСЕ, Россия представляет вызов", – подчеркнул он.

Со своей стороны, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что ситуация на востоке Украины и российская агрессия на украинские военные корабли в Керченском проливе значительно ослабили безопасность в Европе, в частности в бассейне Балтийского моря.

Нет непосредственной угрозы со стороны России для, скажем, Финляндии. Но колебания лодкой, гибридная угроза, влияние в киберпространстве, неуверенность и давление – это все создало ситуацию, которая представляет угрозу для нас всех,

– добавил Сойни.

Министр иностранных дел Финляндии отметил, что необходимо продолжать политику санкций против России.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались. В Кремле с резолюцией не согласны – говорят, сожалеют о принятии этого документа.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.