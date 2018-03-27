Сборная Украины победила сборную Японии в товарищеском матче

Во вторник, 27 марта, сборная Украины сыграла товарищеский матч со сборной Японии. Команды проводили свою игру в Бельгии, в городе Льеж. Голы в этом матче забивали только защитники.

Этот матч стал вторым для команд во время паузы на товаоищеские матчи сборных в марте. К тому же команды сыграли с аналогичным счетом 1:1. Однако в случае сборной Украины в матче против Саудовской Аравии, украинцы первые забили, а потом пропустили. Японцы же наоборот, спаслись от поражения в матче против сборной Мали благодаря голу на последней минуте дополнительного времени.

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Эта игра на стадионе "Морис Дюфран" стала третьей товарищеской встречей сборных Украины и Японии. Первый поединок, который состоялся 21 марта 2002 года в Осаке, выиграли азиаты – 1:0. А 12 октября 2005 года в Киеве наша команда взяла реванш – 1:0.

Як збірна України перемогла Японію завдяки голу Андрія Гусіна



Ретро-відео дивіться за посиланням https://t.co/PS6qCEMq2w pic.twitter.com/1dDT4xTjZc — Футбол 24 (@football24tv) 27 березня 2018 р.

В отличие от матча против Саудовской Аравии, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прибег к ротации. Тренерский штаб сделал сразу шесть замен. В старте во второй раз подряд вышли Ярослав Ракицкий, Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка и Марлос. Причем последний – на привычной для себя позиции крайнего полузащитника, а не в центре поля.

Стоит отметить, что организатором матча выступила Федерация футбола Японии. Именно ее сборная готовится к участию в Чемпионате мира по футболу в России, поэтому не удивительно, что трансляцию часто перебивала заставка Road to Russia.

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Японцы в начале матча смотрелись более целостно, активно прессингуя украинцев еще на их части поля, а сами быстро переходили из обороны в атаку.

Хотя не скажешь, что у украинцев совсем не было шансов. Однако наибольшие надежды возлагались на крайних полузащитников Коноплянку и Марлоса, а их часто надежно защищали. Евгений один раз опасно простреливал с фланга, но мяч перехватил вратарь. Еще один раз его прострел ударом заканчивал Руслан Малиновский – выше ворот.

Гол японцы в начале матча могли организовать после ошибки Андрея Пятова – вратарь ошибся, выбивая мяч из собственной штрафной, однако удар у соперника откровенно не получился.

А на 16 минуте украинцы могли выйти вперед. Беседин получил мяч на краю поля, сместился к линии штрафной, откуда мощно подал в район вратарской на Коноплянку. Евгений до мяча не доставал, но от Готоку Сакаи мяч попал в перекладину ворот. После этого он снова отскочил к защитнику, и тогда уже тот вынес мяч подальше от собственных ворот.

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И все же украинцы забили первыми. Ярослав Ракицкий решился на мощный удар левой ногой из-за пределов штрафной. На траектории полета мяча стал защитник Наомичи Уэда, который задел его головой. Вратарь не успел среагировать на этот рикошет, и мяч залетел в ворота.

Забитый гол добавил уверенности украинцам (или на некоторое время лишил ее соперников), поэтому "сине-желтые" (в этом матче просто "желтые", так как в синей форме играли японцы) атаковали разнообразно. Один раз на ударной позиции оказался даже Малиновский, но не сумел пробить в рамку ворот. Сама же атака вышла весьма показательной, быстрым проходом вперед с помощью пасов.

Однако сборная Японии все же сравняла счет еще до перерыва. После подачи со штрафного Эдуард Соболь не выдержал оффсайдную линию, чем оставил Томоаки Макино в игре, и защитник головой пробил по воротам Пятова. Голкипер дотянулся до мяча, но отбить как следует не сумел.

Во второй половине матча украинцы продолжали давить на ворота соперника, японцы же отвечали своими атаками.

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На 63 минуте Шевченко прибег к тройной замене. На поле вышли Николай Матвиенко, Александр Караваев и Виталий Буяльский. Они заменили Эдуарда Соболя, Богдана Бутко и Руслана Малиновского соответственно. Именно Караваев снова вывел сборную Украины вперед в этом матче. Прошла атака по левому флангу, Коноплянка прострелил, и Александр мощно пробил в обход вратаря с линии штрафной. Два защитника, которые бросились под мяч, не помешали ему залететь в ворота. А для Александра этот гол стал дебютным за сборную Украины.

На 75 минуте могла пройти атака, похожая на предыдущую. Только на этот раз мяч попал к Буяльскому, и пробивал он с центра. Бил в угол ворот, однако Эйдзи Кавасима справился с ударом. Хоть и со второй попытки.

На 79 минуте Евгений Коноплянка уступил место на поле Виктору Цыганкову, а Александр Зинченко – Руслану Ротаню. Для полузащитника это стал 100-й матч за сборную Украины. Кроме него, в клубе "сотников" нашей команды находятся Анатолий Тимощук (144 матча) и Андрей Шевченко (111 поединков).

На 87 минуте опасно пробивал Шоя Накаджима. Первый раз его удар в штрафной площадке заблокировал Иван Ордец, а следующий уже спас Пятов. Он же опасно пробивал со штрафной уже в добавленное арбитром время. Но и на этот раз Пятов спас команду от пропущенного гола.

Следовательно сборная Украины празднует победу над сборной Японии.

Браво, команда!

Вітання Руслану Ротаню з 100 матчем в кар‘єрі!

Андрій Ярмоленко приїхав підтримати команду!#МиЗбірна pic.twitter.com/xbava4AzdQ — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 27 березня 2018 р.

В этой игре хотелось отметить хороший контроль мяча, который продемонстрировали украинцы, быстрый переход из защиты в атаку, комбинации, которые удавалось проводить. Именно этого не хватало в матче против Саудовской Аравии. На этот раз поле было идеальным для проведения такой игры, в отличие от матча в Марбелье, где перед тем прошел ливень.

Однако сама игра оставляет много места для размышлений для тренерского штаба. Здесь вопрос и оптимального стартового состава, игровой схемы. До мая есть над чем думать. Именно тогда запланированы следующие игры сборной. Однако с кем именно – пока еще не договорено.

Украина – Япония 2:1

Голы: Ракицкий, 21, Караваев, 69 – Макино, 41