Украина прекратила еще одно соглашение в рамках СНГ

10 января Кабинет министров Украины принял решение о прекращении для Украины действия Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Произошло это по инициативе Минэкономразвития.

Как министерство сообщило на своем официальном сайте, в соответствии с решением правительства, теперь украинское Министерство иностранных дел должно сообщить Исполнительный комитет СНГ о прекращении действия этого Соглашения для Украины.

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Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали их перечень в МИД с рекомендациями прекратить их действие для Украины. Среди них и Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ. С учетом текущей ситуации и агрессии России против Украины положения и идеи, заложенные в соглашение, не соответствуют фактическому состоянию дел,

– отметил вице-премье и министр экономического развития Степан Кубив.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ является "устаревшим в целом и таким, что не соответствует современному состоянию торгово-экономических отношений между странами-участниками".

Напомним, 12 апреля на безопасностном форуме Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом Министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ и анонсировал, что внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с РФ.



​Уже 20 мая украинский президент сообщил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, которые были подписаны в рамках СНГ, и выйдет из тех, которые противоречат национальным интересам страны. А 22 мая на сайте украинского лидера был опубликован указ "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Что известно о Соглашении о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ? Она была подписана 26 мая 1995 года с целью развития интеграционных процессов в СНГ и укрепления международных контактов и формирования единого экономического и информационного пространства на территории Содружества. Документ должен обеспечить пропаганду общих достижений стран СНГ в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, науки, техники и культуры.

Что такое СНГ? Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредителя и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.