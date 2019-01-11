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      Украина прекратила еще одно соглашение в рамках СНГ

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      Украина больше не будет развивать ярмарки и выставки в рамках СНГ
      Украина больше не будет развивать ярмарки и выставки в рамках СНГ / Коллаж 24 канал

      10 января Кабинет министров Украины принял решение о прекращении для Украины действия Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Произошло это по инициативе Минэкономразвития.

      Как министерство сообщило на своем официальном сайте, в соответствии с решением правительства, теперь украинское Министерство иностранных дел должно сообщить Исполнительный комитет СНГ о прекращении действия этого Соглашения для Украины.

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      Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали их перечень в МИД с рекомендациями прекратить их действие для Украины. Среди них и Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ. С учетом текущей ситуации и агрессии России против Украины положения и идеи, заложенные в соглашение, не соответствуют фактическому состоянию дел, 
      – отметил вице-премье и министр экономического развития Степан Кубив.

      В то же время в ведомстве подчеркнули, что Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ является "устаревшим в целом и таким, что не соответствует современному состоянию торгово-экономических отношений между странами-участниками". 

      Напомним, 12 апреля на безопасностном форуме Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом Министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ и анонсировал, что внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с РФ.

      ​Уже 20 мая украинский президент сообщил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, которые были подписаны в рамках СНГ, и выйдет из тех, которые противоречат национальным интересам страны. А 22 мая на сайте украинского лидера был опубликован указ "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

      Что известно о Соглашении о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ? Она была подписана 26 мая 1995 года с целью развития интеграционных процессов в СНГ и укрепления международных контактов и формирования единого экономического и информационного пространства на территории Содружества. Документ должен обеспечить пропаганду общих достижений стран СНГ в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, науки, техники и культуры.

      Что такое СНГ? Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредителя и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство экономического развития и торговли СНГ
      Источник: 24 канал
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