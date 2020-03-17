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      Украинцев не будут штрафовать за долги по кредитам в период карантина

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      Рада 17 марта запретила всем финансовым учреждениям начислять штрафы, пени по кредитам на период карантина. Это означает, что украинцам таки придется погашать свои кредиты и долги по ним, просто без начислений штрафов в период до 3 апреля.

      "Кредиты никто не отменял. Проценты по кредитам надо будет платить, но если по уважительным причинам будут отсрочки этих выплат, банки не имеют права осуществлять повышение процентных ставок, начислении штрафов, пени и прочее", – сказала на брифинге заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

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      Она добавила, что НБУ будет предоставлять банкам разъяснения о нововведениях.

      Но сегодня есть большой сегмент малого и среднего бизнеса, который имеет кредиты в банковском секторе, отметила Рожкова. Поэтому в НБУ рекомендуют банкам уже начинать переговоры о реструктуризации долгов бизнеса по кредитам.

      Мы призываем банки еще раз не применять никаких шагов, которые бы ухудшили кредитные условия для клиентов. Поэтому, я обращаюсь сейчас к клиентам, обращайтесь в банки заранее. Вы можете делать это дистанционно,
      – сказала замглавы НБУ.

      В дальнейшем НБУ вместе с банками разработают рекомендации по реструктуризации долгов по кредитам, чтобы сохранить бизнес и уменьшить нагрузку на домохозяйства.

      В НБУ также в очередной раз подчеркнули, что пока не рассматривают введение валютных ограничений.

      Смотрите видео с брифинга НБУ:

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Бизнес НБУ Деньги Банки Кредит Штрафы
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