Украинцев не будут штрафовать за долги по кредитам в период карантина

Рада 17 марта запретила всем финансовым учреждениям начислять штрафы, пени по кредитам на период карантина. Это означает, что украинцам таки придется погашать свои кредиты и долги по ним, просто без начислений штрафов в период до 3 апреля.

"Кредиты никто не отменял. Проценты по кредитам надо будет платить, но если по уважительным причинам будут отсрочки этих выплат, банки не имеют права осуществлять повышение процентных ставок, начислении штрафов, пени и прочее", – сказала на брифинге заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

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Она добавила, что НБУ будет предоставлять банкам разъяснения о нововведениях.

Но сегодня есть большой сегмент малого и среднего бизнеса, который имеет кредиты в банковском секторе, отметила Рожкова. Поэтому в НБУ рекомендуют банкам уже начинать переговоры о реструктуризации долгов бизнеса по кредитам.

Мы призываем банки еще раз не применять никаких шагов, которые бы ухудшили кредитные условия для клиентов. Поэтому, я обращаюсь сейчас к клиентам, обращайтесь в банки заранее. Вы можете делать это дистанционно,

– сказала замглавы НБУ.

В дальнейшем НБУ вместе с банками разработают рекомендации по реструктуризации долгов по кредитам, чтобы сохранить бизнес и уменьшить нагрузку на домохозяйства.

В НБУ также в очередной раз подчеркнули, что пока не рассматривают введение валютных ограничений.

Смотрите видео с брифинга НБУ: