Украинец на велосипеде покорил вулкан высотой более 6 тысяч метров: потрясающие фото и видео

Украинский велопутешественник Руслан Верин поднялся на вулкан Утурунку высотой 6020 метров. Парень стал первым европейцем, покорившим самую высокую вершину юго-западной Боливии.

О восхождении путешественник написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, с каждым набором высоты, подниматься становилось все сложнее, а усталость нарастала в геометрической прогрессии.

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Во время подъема Руслан Верин ночевал в палатке на высоте 6006 метров над уровнем моря. Он отметил, что ночевка в старом кратере вулкана прошла, в целом, хорошо, несмотря на мощные порывы ветра и температуру в -20 градусов.

В соцсетях парень откровенно поделился с подписчиками своими эмоциями и впечатлениями.

Кажется, что вся физическая, эмоциональная и моральная усталость, которую я к этому беспощадно насильно подавлял, внезапно, как вулкан, захотела выйти наружу. И с таким нажимом давит изнутри, что можно лопнуть,

– написал путешественник на своей фейсбук-странице.

В течение всего подъема Руслан Верин находился в полном одиночестве. Он даже отметил, что одна дорога, которой он шел, давно стала без следов машин, а потом перешла в тропу, на которой его след стал единственным.

В своем сообщении он заверил, что сможет успешно спуститься к подножию вулкана, несмотря на холод, а также ограниченное количество воды и еды.

Подъем на вулкан Утурунку / Фото Ruslan Verin