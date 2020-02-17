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      Украинец на велосипеде покорил вулкан высотой более 6 тысяч метров: потрясающие фото и видео

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      Велопутешественник Руслан Верин / Фото из соцсетей

      Украинский велопутешественник Руслан Верин поднялся на вулкан Утурунку высотой 6020 метров. Парень стал первым европейцем, покорившим самую высокую вершину юго-западной Боливии.

      О восхождении путешественник написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, с каждым набором высоты, подниматься становилось все сложнее, а усталость нарастала в геометрической прогрессии.

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      Во время подъема Руслан Верин ночевал в палатке на высоте 6006 метров над уровнем моря. Он отметил, что ночевка в старом кратере вулкана прошла, в целом, хорошо, несмотря на мощные порывы ветра и температуру в -20 градусов.

      В соцсетях парень откровенно поделился с подписчиками своими эмоциями и впечатлениями.

      Кажется, что вся физическая, эмоциональная и моральная усталость, которую я к этому беспощадно насильно подавлял, внезапно, как вулкан, захотела выйти наружу. И с таким нажимом давит изнутри, что можно лопнуть,
      –  написал путешественник на своей фейсбук-странице.

      В течение всего подъема Руслан Верин находился в полном одиночестве. Он даже отметил, что одна дорога, которой он шел, давно стала без следов машин, а потом перешла в тропу, на которой его след стал единственным.

      В своем сообщении он заверил, что сможет успешно спуститься к подножию вулкана, несмотря на холод, а также ограниченное количество воды и еды.

      Подъем на вулкан Утурунку / Фото Ruslan Verin

       

      Руслан Верин – путешественник с впечатляющим опытом. Он преодолел более 54000 километров в Африке, Северной и Южной Америке, Азии. Во время путешествий он снимает видео, в которых делится интересными историями, эмоциями, а также дает полезные советы.

      Видео: путешествие Руслана Верина в Южную Америку

       

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Путешествия Путешествуя по миру Боливия
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