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      Украинские компании протестируют экспорт газа в Европу, – СМИ

      28 Читати новину українською
      Украинские компании протестируют экспорт газа в Европу, – СМИ
      Украинские компании протестируют экспорт газа в Европу, – СМИ / biz.censor.net.ua

      Украинские компании готовятся протестировать экспорт газа в Центральную Европу после того, как Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) более чем вдвое снизила тарифы на вход и выход в газотранспортную систему.

      Несколько компаний Украины рассматривают возможность экспорта газа в Венгрию и Словакию. По данным аналитического агентства ICIS все для того, чтобы проверить готовность компании "Укртрансгаз" и таможенных режимов к новым видам операций.

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      "Укртрансгаз" ведет переговоры с польской компанией Gаz-System, чтобы позволить транзитные потоки через пункт Германовичи. Кроме того, если сетевой оператор Румынии Transgaz согласится создать новую точку присоединения, то украинские газовые компании получат возможность для экспорта в эту страну.

      Что планирует "Укртрансгаз"? Компания собирается внедрить услуги краткосрочной доставки газа для европейских компаний, которые хотят закачивать газ в украинские хранилища.

      Для чего это Украине? Этот шаг поможет Украине диверсифицировать региональную роль транзитера газа, будучи не только основным транспортным маршрутом для российского газа в Европу и импортером объемов из европейских стран, но и самостоятельным экспортером.

      К слову, Еврокомиссия предложила Украине заключить договор об использовании ее газотранспортной системы на минимум следующие десять лет.

      Теги: Новости Украины Экспорт Румыния Новости Польши Газ Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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