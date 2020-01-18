Укрзализныця закупила кондиционеры у депутата: их стоимость превышает обычную в пять раз

Филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" приобрел на заводе "Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов на сумму в 28,43 миллиона гривен. Правда, если покупать кондиционер не через тендер, а в магазине, то его цена будет в разы меньше.

Как сообщают "Наши деньги", до конца 2020 года "Экватор" должен поставить Укрзализныци 19 комплектов крышной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Говорится о кондиционерах АВК-25. Они имеют производительность охлаждения 30 кВт обогрева, а в режиме теплового насоса – 20 кВт. В целом стоимость комплекта для одного вагона составила 1,50 миллиона гривен.

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Кондиционеры АВК-25, которые для пассажиских вагонов закупила Укрзализныця

В комплект входят:

крышный кондиционер;

монтажные и электрические схемы моноблока,

подключение и управление;

программное обеспечение в контроллере;

хладон и масло;

сервисная панель для диагностики неисправностей,

оборудование для индивидуальной регулировки температуры воздуха в купе;

запасные части, инструменты, принадлежности;

датчик температуры салона.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, модели которых представлены в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS. Его цена составляет 323 тысячи гривен. Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя. Но цена кондиционера в магазине в пять раз меньше цены для Укрзализныци.



Информация о кондиционерах Mitsubishi Heavy FDU250VS

Журналисты добавляют, что в 2018 году "Центр обеспечения производства" заказывал посреднику "СП Климатехника" кондиционеры АВК-25 за 1,14 миллиона гривен. Интересно, что сумма сделок была на 0,01% ниже от общей ожидаемой стоимости закупок в 28,43 миллиона гривен. Более того, тогда в полный комплект входил один компрессор, а сейчас – два компрессора. Товар должны были изготовить максимум в 2020 году. Гарантийный срок хранения составляет год после изготовления, а гарантийный срок эксплуатации – два года после введения в действие.

Интересно, что "Экватор" принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору – депутату Николаевского горсовета от партии "Наш край", а директором завода является Юрий Неделько. Единственным конкурентом была харьковская компания "НВО "А.Т.О.Р." Владимира Морозова с продукцией того же "Экватора", правда никто не снижал цену в ходе аукционов.

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К слову, ранее "Центр обеспечения производства" закупил газа на 18 миллионов гривен, правда соответствующий тендер не проводили.