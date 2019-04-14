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      Телеканал новостей 24 Блоги Елена Трибушная
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Елена Трибушная

      Унижение Украины

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      Петр Порошенко: "одиночные" дебаты
      Петр Порошенко: "одиночные" дебаты / Фото Егора Скорины

      Самые унизительные выборы в истории страны.

      Унизительно наблюдать, как президент дебатирует с пустотой.

      Унизительно наблюдать, как президент бегает по стадионам, лабораториям и телеканалам, чтобы доказать, что не алкоголик, не наркоман, не трус и не прячет голову в песок.

      Унизительно слышать, как по-хамски без пяти минут будущий президент – разговаривает с без пяти минут бывшим. Унизительно понимать, что примерно так он будет разговаривать со страной следующие пять лет. Унизительно уговаривать себя, что это пройдет.

      Унизительно осознавать, что мы по сути профукали еще один шанс и еще одну надежду на настоящие изменения, такой дорогой ценой нам доставшуюся.

      Унизительно после пяти лет разговоров про новые лица и перезагрузку – снова выбирать из двух зол меньшее.

      Унизительно выбирать между ложью и ложью. Унизительно каждую из них – оправдывать в собственных и чужих глазах.

      Унизительно выбирать между политическими животными и животным страхом войны.

      Унизительно выбирать между обреченностью и неизвестностью.

      Унизительно понимать, что не пойти выбирать – тоже слабость, малодушие, безответственность.

      Унизительно после – простить себе это пережитое унижение и забыть.

      Унизительно надеяться, что человек, который своими амбициями, слабостями, просчетами или ошибками (неважно) в эту унизительную позу страну поставил – хотя бы сейчас чувствует себя тоже немного униженным.

      Читайте також: Что не так с фанатами Порошенко?

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Петр Порошенко
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