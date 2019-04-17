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      В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?

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      Госдума "изолировала" российский интернет
      Госдума "изолировала" российский интернет / Twitter

      На законодательном уровне в России практически все готово к отключению от мирового интернет пространства. В частности, 16 апреля, Госдума РФ одобрила в третьем и окончательном чтении законопроект "о суверенном интернете".

      Далее дело за малым – голосование в Совете Федерации и подписание президентом РФ Владимиром Путиным, что, безусловно, будет выполнено в пользу закона, как в первом, так и во втором случае.

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      По сути, данный закон стимулирует создание до 2021 года в России автономной системы DNS, указание относительно чего были даны Путиным еще в 2017 году. Но, в действительности, Россия шла к выстраиванию стены с мировым интернетом еще с середины 2000-х.

      Именно в этот период, на волне создания так называемых кибердружин была создана и концепция информационной безопасности РФ, подразумевавшая, в том числе и обеспечение российского потребителя интернет ресурсов внутренним продуктом. Именно благодаря этой концепции в России стимулировалось развитие национальных поисковых систем, социальных сетей, информационных баз, антивирусных программ и утилит, видеохостингов и многих других благ киберпространства.

      По сути, если сейчас Россия попытается отключиться от мирового интернета, то граждане этой страны, да, потеряют доступ к Facebook или Wikipedia, к YouTube или Twitter. Но при этом у них будет доступная альтернатива в виде ВКонтакте, RuTube или Одноклассники.

      Конечно, за годы игры в демократию и свободное общество, Россия очень сильно стала зависеть от иностранных информационных технологий, а потому, какова будет реакция ее всей системы, не только медийной, но и банковской, финансовой, коммуникационной и прочей на подобное отключение, сложно сказать. Стоит лишь вспомнить попытку заблокировать одну единственную социальную сеть Telegram и чем она сопровождалась, а именно – масштабным сбоем в работе множества систем по всей России.

      Да, Россия смогла создать за эти годы свое киберпространство, заменив целый ряд популярных в мире ресурсов, своими поделками, но похоже в Кремле не до конца осознают, что если в 2021 году вздумается им рвануть рубильник в положение "выкл" это отрежет 1/9 суши от мировой цивилизации на десятилетия.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости России Новости политики Публикации Telegram Twitter YouTube Facebook Интернет
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