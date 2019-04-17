В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?

Далее дело за малым – голосование в Совете Федерации и подписание президентом РФ Владимиром Путиным, что, безусловно, будет выполнено в пользу закона, как в первом, так и во втором случае.

Читайте также: Дружба России и Беларуси под угрозой

По сути, данный закон стимулирует создание до 2021 года в России автономной системы DNS, указание относительно чего были даны Путиным еще в 2017 году. Но, в действительности, Россия шла к выстраиванию стены с мировым интернетом еще с середины 2000-х.

Именно в этот период, на волне создания так называемых кибердружин была создана и концепция информационной безопасности РФ, подразумевавшая, в том числе и обеспечение российского потребителя интернет ресурсов внутренним продуктом. Именно благодаря этой концепции в России стимулировалось развитие национальных поисковых систем, социальных сетей, информационных баз, антивирусных программ и утилит, видеохостингов и многих других благ киберпространства.

По сути, если сейчас Россия попытается отключиться от мирового интернета, то граждане этой страны, да, потеряют доступ к Facebook или Wikipedia, к YouTube или Twitter. Но при этом у них будет доступная альтернатива в виде ВКонтакте, RuTube или Одноклассники.

Конечно, за годы игры в демократию и свободное общество, Россия очень сильно стала зависеть от иностранных информационных технологий, а потому, какова будет реакция ее всей системы, не только медийной, но и банковской, финансовой, коммуникационной и прочей на подобное отключение, сложно сказать. Стоит лишь вспомнить попытку заблокировать одну единственную социальную сеть Telegram и чем она сопровождалась, а именно – масштабным сбоем в работе множества систем по всей России.

Да, Россия смогла создать за эти годы свое киберпространство, заменив целый ряд популярных в мире ресурсов, своими поделками, но похоже в Кремле не до конца осознают, что если в 2021 году вздумается им рвануть рубильник в положение "выкл" это отрежет 1/9 суши от мировой цивилизации на десятилетия.

Читайте также: Газовые проблемы России, или Какие новые козыри появились у Польши и Украины