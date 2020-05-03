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      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      В гостях у Зеленского, массовое нарушение карантина и ужасный расстрел заключенных: фото дня 18+

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      Митингующие на Майдане
      Митингующие на Майдане / фото Укринформ

      3 мая 2020 года в Киеве состоялся очередной митинг предпринимателей. Но на этот раз они не ограничились лишь акцией под Офисом президента ...

      Протестующие пришли к президенту

      Пикет возле дома Зеленского / Фото Pavlovsky News

      Украинские предприниматели устроили очередной митинг в поддержку малого и среднего бизнеса. Требования были уже традиционные – власть должна дать разрешение работать во время карантина, сообщает Укринформ. Митингующие лишь полчаса находились возле Офиса президента, а потом заехали на Майдан Независимости и автокараваны отправились в загородный дом Владимира Зеленского.

      Смотрите фоторепортаж: Рестораторы устроили летнюю террасу на Банковой и призвали отменить "велюровый карантин"

      Такое вот добро...

      Украинцы забыли о карантине / Фото Twitter @ifeelgoodind

      На днях 24 канал рассказывал и показывал, как под Киевом в дендропарке "Добропарк" расцвели более миллиона тюльпанов. Тогда мы отмечали, что из-за карантина там нет поситителей. Но 3 мая соцсети заполонили фото, как украинцы массово нарушают карантин и гуляют в "Добропарке". Причем, что очень удивляет, дендропарк работал официально и продавал билеты. Карантин? Не слышали

      Прогноз погоды на 4 мая: Грозы накроют всю Украину

      Капризы погоды

      В Житомирской области выпал град / Фото Житомир-Инфо

      Большую часть Украины накрыла непогода. На Киевщине и Винничине мощные ливни сопровождал сильный ветер. Житомирскую область засыпал обильный град. На фото – село Видибор, где непогода нанесла серьезный ущерб владельцам земельных участков.

      Важно знать! Ураганы, засуха и резкое изменение температур в Украине: неутешительный прогноз климатологов

      Массовый расстрел

      Убитые заключенные / Фото Twitter @carlosi_suarez

      Арестанты колонии в венесуэльском городе Гуанаре совершили беспорядки и попытались убежать из учреждения, сообщает El Nacional. Полиция не смогла обуздать заключенных и, чтобы сдержать их, открыла огонь на поражение из огнестрельного оружия. По предварительным данным, убиты 46 человек. Но число жертв будет расти, потому что есть много раненых в критическом состоянии.

      Фото 30 апреля: Страшное материнское убийство, авария на переезде и смертельный пожар

      Теги: Венесуэла Владимир Зеленский Фото дня Непогода в Украине Погода Публикации
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