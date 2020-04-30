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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Страшное материнское убийство, авария на переезде и смертельный пожар: фото дня

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      Поліція затримала підозрювану у вбивстві в Харкові
      Поліція затримала підозрювану у вбивстві в Харкові / Фото Нацполіції

      30 апреля 2020 года ознаменовалось многими ужасными событиями в мире. И виновником был не только коронавирус…

      Вбивство дитини у Харкові


      Затримана жінка поводилася неадекватно / Фото Нацполіції

      О 6 ранку в Харкові поліцейські затримали на вулиці голу жінку. Вона неслав в пакеті відрізану голову 13-річної доньки і кидалася на всіх з ножем. Тому затримували її одразу 10 правоохоронців, повідомляє поліція Харкова. Увечері суд постановив помістити жінку під варту на 60 днів без права внесення застави.

      Подробиці: Жорстоке вбивство у Харкові: жінку, що ходила голою з головою дитини у пакеті, взяли під варту

      ДТП на переїзді

      ДТП на Дніпропетровщині
      Поїзд 200 метрів тягнув авто / Фото Інформатор

      На Дніпропетровщині на залізничному переїзді поблизу села Єлизаветівка вантажний поїзд протаранив легкове авто. Причина аварії – водій іномарки Hyundai проігнорував звукові та світлові сигнали світлофора, передає "Інформатор". Машиніст не бачив легковик, але відчув сильний удар і почав екстрено гальмувати. Проте поїзд зупинився лише через 500 метрів. Сімейна пара, що перебувала машині – 68-річний чоловік та 66-річна жінка – загинула на місці.

      Страшна аварія: У Мукачеві авто на швидкості врізалося у бетонну огорожу: загинула 19-річна дівчина – відео

      Пожежа у Південній Кореї

      Пожежа в Південній Кореї
      Горить склад в Інчхоні / Фото Yonhap

      У південнокорейському Інчхоні трапилася велика пожежа на будівельному складі. Жертвами стали щонайменше 38 людей, ще 10 отримали травми, повідомляє Yonhap. На момент займання там перебували 78 робітників, місце перебування більшості з яких досі невідоме. Тож не виключено, що кількість жертв зросте…

      Тим часом... У Росії – масштабні лісові пожежі: ситуація – критична

      Голодні протести у Лівані

      Протести в Лівані
      Ліванці вже не бояться військових і поліцію / Фото ЕРА 

      У Лівані в багатьох містах люди вийшли на протести. Вони обурені діями влади, яка через карантин допустила страшну економічну кризу – зокрема, в країні шириться безробіття і голод, ціни на основні продукти виросли до 60%. Влада у відповідь діяла зовсім неадекватно. Так, напередодні військові застрелили одного з мітингарів, пише Aljazeera. Тож тепер протести спалахнули з новою силою…

      А що в Україні? Протести підприємців під Кабміном: відбулися сутички з поліцією

      Мільйон тюльпанів під Києвом 

      Та все ж давайте завершимо день позитивною новиною…

      Дендропарк під Києвом
      Тюльпани пад Києвом неймовірно гарні  / Фото 24 каналу

      У дендропарку "Добропарк" на Київщині розцвіли більше ніж мільйон (!) тюльпанів. Загалом, у парку висаджено 1 270 000 тюльпанів у 15-ти кольорах та 80 сортів. Але через карантин люди можуть їх побачити лише на фото чи відео. Тож пропонуємо вам репортаж 24 каналу.

      Фото 29 квітня: "Тайфун" в Україні, "голий" протест і секретна благодійність

      Автор: Анатолий Яворский
      Теги: Убийство ребенка в Харькове Протесты Пожар Аварии и ДТП Фото дня Публикации
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