Страшное материнское убийство, авария на переезде и смертельный пожар: фото дня
30 апреля 2020 года ознаменовалось многими ужасными событиями в мире. И виновником был не только коронавирус…
Вбивство дитини у Харкові
Затримана жінка поводилася неадекватно / Фото Нацполіції
О 6 ранку в Харкові поліцейські затримали на вулиці голу жінку. Вона неслав в пакеті відрізану голову 13-річної доньки і кидалася на всіх з ножем. Тому затримували її одразу 10 правоохоронців, повідомляє поліція Харкова. Увечері суд постановив помістити жінку під варту на 60 днів без права внесення застави.
Подробиці: Жорстоке вбивство у Харкові: жінку, що ходила голою з головою дитини у пакеті, взяли під варту
ДТП на переїзді
Поїзд 200 метрів тягнув авто / Фото Інформатор
На Дніпропетровщині на залізничному переїзді поблизу села Єлизаветівка вантажний поїзд протаранив легкове авто. Причина аварії – водій іномарки Hyundai проігнорував звукові та світлові сигнали світлофора, передає "Інформатор". Машиніст не бачив легковик, але відчув сильний удар і почав екстрено гальмувати. Проте поїзд зупинився лише через 500 метрів. Сімейна пара, що перебувала машині – 68-річний чоловік та 66-річна жінка – загинула на місці.
Страшна аварія: У Мукачеві авто на швидкості врізалося у бетонну огорожу: загинула 19-річна дівчина – відео
Пожежа у Південній Кореї
Горить склад в Інчхоні / Фото Yonhap
У південнокорейському Інчхоні трапилася велика пожежа на будівельному складі. Жертвами стали щонайменше 38 людей, ще 10 отримали травми, повідомляє Yonhap. На момент займання там перебували 78 робітників, місце перебування більшості з яких досі невідоме. Тож не виключено, що кількість жертв зросте…
Тим часом... У Росії – масштабні лісові пожежі: ситуація – критична
Голодні протести у Лівані
Ліванці вже не бояться військових і поліцію / Фото ЕРА
У Лівані в багатьох містах люди вийшли на протести. Вони обурені діями влади, яка через карантин допустила страшну економічну кризу – зокрема, в країні шириться безробіття і голод, ціни на основні продукти виросли до 60%. Влада у відповідь діяла зовсім неадекватно. Так, напередодні військові застрелили одного з мітингарів, пише Aljazeera. Тож тепер протести спалахнули з новою силою…
А що в Україні? Протести підприємців під Кабміном: відбулися сутички з поліцією
Мільйон тюльпанів під Києвом
Та все ж давайте завершимо день позитивною новиною…
Тюльпани пад Києвом неймовірно гарні / Фото 24 каналу
У дендропарку "Добропарк" на Київщині розцвіли більше ніж мільйон (!) тюльпанів. Загалом, у парку висаджено 1 270 000 тюльпанів у 15-ти кольорах та 80 сортів. Але через карантин люди можуть їх побачити лише на фото чи відео. Тож пропонуємо вам репортаж 24 каналу.
Фото 29 квітня: "Тайфун" в Україні, "голий" протест і секретна благодійність