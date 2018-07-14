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В Хельсинки отель, в котором должен жить Трамп во время саммита, ограждают металлическим забором

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Отель, в котором должен жить Трамп во время саммита, ограждают металлическим забором
Отель, в котором должен жить Трамп во время саммита, ограждают металлическим забором / ria.ru

В столице Финляндии Хельсинки начали огораживать металлическим забором отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, где должен поселиться президент США Дональд Трамп на время саммита с российским президентом Владимиром Путиным. Также в отеле полиция ставит рамки металлоискателей вокруг отеля.

Об этом сообщает РИА-Новости.

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Сейчас доступ в отель свободный, однако рядом с отелем дежурит полиция. Согласно расценкам, стоимость номера в отеле – 135 евро. Однако в воскресенье и понедельник, когда в отеле должен жить Дональд Трамп, взять номер уже нельзя: ближайшие доступные номера появляются только во вторник, на следующий день после саммита.

Ранее стало известно, что из-за встречи Путина и Трампа в Хельсинки, Финляндия ввела пограничный контроль на границах с Евросоюзом, на российско-финской границе охрану несут финские и российские пограничные войска.

Теги: Финляндия Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Новости политики
Источник: 24 Канал
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