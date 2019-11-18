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      В Хмельницкой области чиновник привязал к авто свою собаку и протянул по дороге – видео (18+)

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      Мужчина в Хмельницкой области привязал к авто своего пса и тянул по дороге

      С прицепленным псом к внедорожнику мужчина проехал около 1,5 километра. На видео, которые сняли очевидцы, в жестоком владельце пса узнали директора Государственного архива Хмельницкой области и бывшего заместителя мэра.

      Остановили мужчину в Красиловском районе Хмельницкой области. Неравнодушные добились того, чтобы мужчина отвязал собаку и вызвали полицию.

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      Пес сильно пострадал, но остался жив. Сейчас он находится под опекой волонтеров.


      Пес бежал за внедорожником своего хозяина / фото с фейсбук-страницы

      Мужчина, который работает директором Государственного архива Хмельницкой области, как отмечают пользователи соцсетей, сказал, что таким образом хотел наказать пса, который укусил его мать.

      19 ноября утром зоозащитники планируют провести протестную акцию под Заричанским управлением полиции. Они будут требовать наказания для жестокого владельца пса и напишут коллективное заявление.

      Чиновнику грозит штраф от 3400 до 5100 грн или лишение свободы от шести месяцев до 3 лет.

      Внимание! кадры 18+

      Смотрите видео с чиновником, который протянул за авто своего пса на цепи (18+)

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Хмельницкого Мир животных
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