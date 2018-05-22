В Киеве из-за "политического характера" не захотели печатать плакаты с Сенцовым

Киевская полиграфическая фирма 24 Print отказалась печатать плакаты с изображением незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом на своей Facebook-странице сообщают активисты, выступающие за освобождение пленника Кремля.

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По их словам, в компании такой шаг объяснили тем, что эти "картинки имеют политический характер".

Вот так. Плакаты с изображением Олега Сенцова, который начал голодовку за свободу украинских заключенных Кремля и требует освобождения украинских политзаключенных в РФ, "носят политический характер". И поэтому их отказались печатать в центре столицы Украины. Надо ли говорить, что с "пониманием" у нас не сложилось, и с этого момента ни все мы вместе, ни каждый/каждая из нас отдельно с 24Print.ua дела иметь не будет,

– подчеркивается в заметке.

Также активисты добавляют, что еще до Майдана эта же печатная фирма отказалась "печатать листовки с инструкцией, как вести себя с милицией, сделанные к печальной годовщине смерти Игоря Индило в участке".

"В полиграфии 24print.kiev.ua сообщили, что наши "политические листовки" печатать не могут, поскольку имеют большую очередь. Но уже за 20 минут телефоном полиграфия охотно соглашалась напечатать "рекламные флаеры ресторана", – писала в 2012 году Александра Майтвийчук.

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К слову, активистам все же удалось напечатать плакаты в поддержку Олега Сенцова, однако сделали они это уже в другой полиграфической компании.

Плакаты в поддержку Олега Сенцова, которые отказались печатать в компании 24Print.

Напомним, 16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом, он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Однако это требование не касается режиссера лично.

Кто такой Олег Сенцов? Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.