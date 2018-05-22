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В Киеве из-за "политического характера" не захотели печатать плакаты с Сенцовым

32 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Соцсети

Киевская полиграфическая фирма 24 Print отказалась печатать плакаты с изображением незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом на своей Facebook-странице сообщают активисты, выступающие за освобождение пленника Кремля.

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По их словам, в компании такой шаг объяснили тем, что эти "картинки имеют политический характер".

Вот так. Плакаты с изображением Олега Сенцова, который начал голодовку за свободу украинских заключенных Кремля и требует освобождения украинских политзаключенных в РФ, "носят политический характер". И поэтому их отказались печатать в центре столицы Украины. Надо ли говорить, что с "пониманием" у нас не сложилось, и с этого момента ни все мы вместе, ни каждый/каждая из нас отдельно с 24Print.ua дела иметь не будет,
– подчеркивается в заметке.

Также активисты добавляют, что еще до Майдана эта же печатная фирма отказалась "печатать листовки с инструкцией, как вести себя с милицией, сделанные к печальной годовщине смерти Игоря Индило в участке".

"В полиграфии 24print.kiev.ua сообщили, что наши "политические листовки" печатать не могут, поскольку имеют большую очередь. Но уже за 20 минут телефоном полиграфия охотно соглашалась напечатать "рекламные флаеры ресторана", – писала в 2012 году Александра Майтвийчук.

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К слову, активистам все же удалось напечатать плакаты в поддержку Олега Сенцова, однако сделали они это уже в другой полиграфической компании.

Плакаты в поддержку Олега Сенцова, которые отказались печатать в компании 24Print.

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Сенцов, Росія, політв'язень, активісти, плакати, 24 Print, друкарська фірма, скандал

Сенцов, Росія, політв'язень, активісти, плакати, 24 Print, друкарська фірма, скандал

Сенцов, Росія, політв'язень, активісти, плакати, 24 Print, друкарська фірма, скандал

Сенцов, Росія, політв'язень, активісти, плакати, 24 Print, друкарська фірма, скандал

Напомним, 16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом, он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Однако это требование не касается режиссера лично.

Кто такой Олег Сенцов? Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Скандал Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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