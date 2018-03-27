В Минздраве утвердили новые правила работы для семейных врачей

В Министерстве здравоохранения утвердили новый порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена. Документ вступит в действие с 1 июля этого года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Согласно документу, терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, будут ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, а также вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

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В компетенции врача первички – наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи. Врач будет вовремя выявлять риски для здоровья. Он проконсультирует, как постепенно избавиться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти на здоровый образ жизни,

– говорит Супрун.

Кроме этого, при необходимости врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – отоларингологу, эндокринологу, хирургу и прочее. Также врач будет оказывать экстренную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.

Врачи первичного звена будут заниматься справками, листками нетрудоспособности, направлениями для прохождения медико-социальной экспертизы. К ним можно будет записаться лично, по телефону, электронной почте и другим возможным средствам связи. Также, при необходимости, врача можно будет вызвать на дом. Если врач в отпуске или по другим причинам не может принять пациента, то учреждение здравоохранения должно обеспечить замену и заранее сообщить об этом его пациентам.

"Вместе с новыми правилами работы, этот документ формирует новую культуру взаимодействия врача и пациента. Пользуясь им, врачи смогут лучше построить доверительные отношения со своими пациентами, чтобы каждый человек чувствовал себя в центре внимания. Без медицинской помощи не останется никто", – подчеркивает и.о. министра здравоохранения.

Согласно Порядку, оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1 800 пациентов, терапевта – 2 000, педиатра – 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и иных особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться. Например, если семейный врач работает в селе, где проживает более 2000 человек, то все жители смогут обслуживаться у него.

Напомним, ранее в Минздраве дали простые рекомендации о том, как избежать инсульта.