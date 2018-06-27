В работе Telegram очередной раз произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram сообщают о масштабном сбое в работе мессенджера, который наблюдается во многих странах мира.

Об этом свидетельствуют данные специализированных ресурсов Outage.report и Downdetector, которые отслеживают работу сайтов и приложений.

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В частности, о сбое в Telegram сообщают пользователи из России, Казахстана, Италии, Франции, Израиля, Египта, Великобритании, Ирландии, Нидерландов и Австралии, хотя с наибольшими трудностями столкнулись юзеры на территории Европы.



В работе Telegram возник масштабный сбой

По данным Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру начали наблюдаться примерно в 15:00 по киевскому времени в среду, 27 июня.

По словам одних пользователей у них возникают трудности только с отправкой сообщений, зато в других – приложение не работает полностью.

Не работают также сервисные сайты мессенджера – telegram.org, t.me и telegra.ph.

Один из самых масштабных сбоев в работе Telegram произошел в апреле. В конце мая основатель популярного мессенджера Павел Дуров обвинил Apple в блокировке обновлений приложения.