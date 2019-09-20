В России выпустили актера, которого осудили на 3,5 года после абсурдного задержания на митинге

В России выпустили из СИЗО актера Павла Устинова, которого российский суд приговорил к 3,5 года колонии. Ему предъявили абсурдные обвинения, мол, на митинге он один набросился на девятерых полицейских и начал их избивать.

С начала парень своей вины не признал. На видео его задержания видно, что Павел просто стоит возле станции метро, когда на него бросаются силовики. Парня повалили на землю и начали бить дубинками. Он лишь прикрывался от ударов.

Читайте также: Это черная метка для Кремля, – журналист о заключении российского актера Устинова

Теперь Устинов будет находиться под подпиской о невыезде до 23 сентября, когда Московский суд планирует рассмотреть жалобу по его делу, сообщает BBC.

Смотрите видео задержания Павла Устинова:

Однако судьи не приняли во внимание видеодоказательства. И вынесли свой приговор на основании показаний росгвардейцев, которые задерживали Павла. На защиту задержанного встали российские актеры и журналисты. Даже те, которые открыто поддерживают политику главы Кремля Владимира Путина.

Что известно о массовых протестах в России?​Люди поддерживали кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляли, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.



Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

Ранее журналист Юрий Дудь, который в третий раз стал обладателем премии "Человек года" журнала GQ, во время речи призвал присутствующих не обходить вниманием и не молчать о политических проблемах и беззаконии, которые существуют в России. Он отметил, что вероятно многие обходят тему политического произвола Кремля, ведь боятся потерять работу и возможность самореализовываться. Однако, по словам блогера, "тот у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки, а сможет найти работу".