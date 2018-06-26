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В России задержали еще одного украинца, который ехал за лекарствами для ребенка

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Задержанный в России украинец Игорь Кияшко
Задержанный в России украинец Игорь Кияшко / Медиазона

В российском Нижнем Новгороде еще 10 апреля задержали гражданина Украины Игоря Кияшко. Российское следствие обвинило украинца в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката задержанного украинца Евгения Губина.

"По версии следствия, Игорь Кияшко приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектации авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов типа МиГ-29. Перед этим он списался с местным жителем, который пообещал передать ему 42 вышеуказанные лопатки за вознаграждение в 46,2 тысячи долларов", – рассказал защитник Кияшко.

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Отметим, что украинец был задержан работниками ФСБ России в одном из нижегородских гостиниц еще 10 апреля якобы после получения товара и передачи вознаграждения.

По словам адвоката, российское следствие расценило действия Кияшко как попытку контрабанды вышеуказанных лопаток на территорию Украины.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Приготовление к незаконному перемещению оборудования, которое может быть использовано при создании другой военной техники".

Кроме того, следователи заподозрили моего подзащитного в шпионаже. По их мнению, Игорь Кияшко пытался приобрести копии технической документации многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400,
– рассказал Губин.

"Мой подзащитный Игорь Кияшко категорически отрицает свою причастность к совершению этого преступления", – добавил, отметив, что сейчас украинец находится в нижегородском СИЗО.

"Медиазона" со ссылкой на жену украинца Марину Кияшко сообщает, что задержанный мужчина родом из города Лубны Полтавской области, ему 42 года. Кияшко – майор украинского МВД в отставке, а сегодня – практикующий адвокат.

По словам жены задержанного украинца, он поехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка. Однако на следующий день мужчина перестал выходить на связь.

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Это средство, которое нужно везти в специальном холодильнике – бактерии поедают золотистый стафилококк. У нас они есть в Украине, левым образом завозят их, но они уже не столь живы и не помогают,
– рассказала жена Кияшко, добавив, что в Нижний Новгород, где расположено большое производство бактериальных препаратов, муж ездил и раньше.

В середине мая жене украинца пришло письмо от ФСБ, в котором говорилось о том, что мужчине предъявлено обвинение в контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Так стало известно, что Кияшко задержали 10 апреля, а на следующий день Ленинский районный суд арестовал его.

Теги: Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ Расследования Новости России контрабанда ФСБ
Источник: 24 Канал
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