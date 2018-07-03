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Появились характеристики загадочного смартфона от Sony

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В сети появились характеристики загадочного смартфона от Sony
В сети появились характеристики загадочного смартфона от Sony / Фото из свободных источников

В популярном бенчмаркете Geekbench появился новый смартфон Sony с номером модели H8526. Стоит отметить, что новый смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 855, который компания Qualcomm еще не анонсировала.

Об этом сообщает ProstoTech.

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Список Geekbench показал, что Sony H8256 набрал 3033 балла в одноядерном тестировании, тогда как в многоядерном он продемонстрировал необычный результат в 10 992 балла. Похоже, телефон добился таких замечательных результатов благодаря чипсету Snapdragon 855 и 8 ГБ оперативной памяти. Стоит отметить, что Sony H8526 станет первым смартфоном от компании, который оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Также устройство будет загружаться с новой операционной системой Android 9.0 P.

Согласно последним утечкам, Snapdragon 855 построен на 7-нм техпроцессе. Ожидается, что новый процессор поступит на рынок с модемом Snapdragon X50 LTE для подключения 5G. Стоит отметить, что тайваньская компания TSMC вскоре начнет массовое производство чипов SD855 SoC.

Характеристики смартфона Sony H8256

Характеристики смартфона Sony H8256

Серия Sony Xperia XZ2 имеет номера моделей от H81XX к H83XX. Последняя информация говорит о том, что будущий Xperia XZ3 имеет номер модели H84XX. Итак, Sony H8256 оснащен всеми спецификациями, пригодными для флагмана Sony 2019.

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И все же, пока нет официального подтверждения информации, которая поступила. Настораживает тот факт, что чипсет Snapdragon 855 и ОС Android 9.0 P до сих пор не представлены официально, а здесь есть и то, и другое. Кроме того, наличие "H" в начале названия модели 2018 года от компании Sony.

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Теги: Техно Смартфоны Sony
Источник: 24 Канал
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