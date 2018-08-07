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В сети потроллили ГФС из-за задержания "контрабандиста" с менее чем граммом марихуаны

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Сеть насмешила информация о контрабанде от ГФС
Сеть насмешила информация о контрабанде от ГФС / Фото з соцсетей

В сети потроллили представителей Государственной фискальной службы из-за сообщения о задержании "контрабанды": ее масштабы рассмешили людей.

Пресс-служба Государственной фискальной службы Украины разместила на своей Facebook-странице сообщение о задержании контрабандиста.

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Волынские таможенники на посту Ягодин пресекли попытку контрабанды наркотика. Пассажир автомобиля, который въезжал в Украину через пункт пропуска Ягодин, скрыл от контроля вещество растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожее на каннабис. Прозрачный полиэтиленовый пакетик с травкой обнаружили во время полного таможенного досмотра в личных вещах гражданина Украины,
– говорится в сообщении.

К сообщению добавили и фото с "контрабандой". Это вызвало шквал критики и шуток в соцсетях.

"Вы у пацана пятку нашли, а вагоны с лесом в Карпатах не замечаете? Не то вы ищете! Стыдно быть должно. Тут даже 0,5 грамма нет, а ответственность начинается с 5! Вам заниматься нечем?" – пишут люди в сети.

Потроллить ГФС также успели журналистка Юлия Бурковская, писатель Андрей Любка и председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры Владимир Арьев.

На пост ГФС отреагировали журналистка, писатель и политик

Соцсети рассмешил пост ГФС

Соцсети потроллили ГФС

Теги: Курьезные новости Наркотики Государственная фискальная служба
Источник: 24 Канал
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