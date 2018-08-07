У мережі потролили ДФС через затримання "контрабандиста" із менш, ніж грамом канабісу

В мережі потролили представників Державної фіскальної служби через повідомлення про затримання "контрабанди": її масштаби розсмішили людей.

Прес-служба Державної фіскальної служби України розмістила на своїй Facebook-сторінці повідомлення про затримання контрабандиста.

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Волинські митники на посту Ягодин попередили спробу контрабанди наркотика. Пасажир автомобіля, який в’їжджав в Україну через пункт пропуску Ягодин, приховав від контролю речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на канабіс. Прозорий поліетиленовий пакетик з травичкою виявили під час повного митного огляду в особистих речах громадянина України,

– йдеться у повідомленні.

До допису додали й фото із "контрабандою". Це викликало шквал критики і жартів у соцмережах.

"Ви у пацана п'ятку знайшли, а вагони з лісом Карпатів не помічаєте? Не те ви шукаєте! Соромно бути повинно.Тут навіть 0,5 грама немає, а відповідальність починається з 5! Вам займатись немає чим?" – пишуть люди у мережі.

Потролити ДФС також встигли журналістка Юлія Бурковська, письменник Андрій Любка та голова Комітету ПАРЄ з питань культури Володимир Ар'єв.



На пост ДФС відреагували журналістка, письменник та політик



Соцмережі розсмішив пост ДФС



Соцмережі потролили ДФС