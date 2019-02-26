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      В Украине планируют создать первый отечественный плавучий космодром

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      Плавучую платформу для запуска ракет планируют разработать на Херсонщине
      Плавучую платформу для запуска ракет планируют разработать на Херсонщине / Иллюстративное фото

      Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" инициирует создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет.

      Генеральный директор Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" Сергей Войт в комментарии изданию "Укринформ" заявил, что Украина не имеет собственного космодрома, несмотря на то, что сам только "Южмаш" специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-ю странами, в том числе Европы.

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      Он также отметил, что Украине давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине. Глава госпредприятия отметил, что херсонский государственный завод "Паллада", который производит плавучие сооружения, готов к сотрудничеству и партнерству.

      Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Необходимо все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую ​​платформу на херсонском предприятии "Паллада",
      – сказал гендиректор Южмаша.

      Что известно о государственном предприятии "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова"?
      Оно создано в 1944 году. Предприятие считается одним из флагманов производства ракет-носителей и спутников в Украине. Это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, предоставляемых ежегодно международным компаниям.

      В апреле 2017 года "Южмаш" подписал с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит" для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ "Морской старт" и "Наземный старт".

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      Теги: Новости Украины Техно Космос
      Источник: 24 Канал
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