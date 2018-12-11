В Украине сорвали продажу "Центрэнерго": эксперт назвал причины

Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации компании "Центрэнерго". Это единственный объект "большой" приватизации. Стартовая цена продажи которого составила более 5 миллиардов гривен, если в долларах, то это примерно 217 миллионов долларов.

Об этом в прямом эфире 24 Каналу рассказал глава ассоциаций потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

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"Я бы не сказал, что это была низкая цена, для стартовой цены – это нормально. Нам интересна финальная цена, а если есть конкуренция, то она поднимается. Дело в том, что даже по такой цене не нашлось иностранцев, которые бы хотели купить "Центрэнерго", – пояснил эксперт.

По его словам, мы имеем достаточно честный и объективный диагноз ситуации со стороны иностранных инвесторов, они в такую страну не очень хотят идти. Западные партнеры могли зайти в Украину спокойно, ведь не было барьеров по допуску этой приватизации, не было придумано специальных условий.

Однако в такую среду идти трудно, ведь много вопросов решается коррупционно, политически, а западные компании так не работают. Они хотят равные правила для всех, чтобы бизнес был отделен от политики. В такой среде некомфортно работать. Максимум, что могут сделать инвесторы это взять в аренду помещение и открыть какой-то магазин, к примеру, как это сделала IKEA",

– рассказал Герус.

Напомним, что государство выставило на продажу 78,2% акций ПАО "Центрэнерго". Ранее в Кабинете Министров Украины планировали провести аукцион по продаже ПАО "Центрэнерго" до 1 декабря 2018.



Однако, 11 декабря появилась информация, что Кабинет министров Украины планирует собраться на закрытое заседание по отмене конкурса на приватизацию "Центрэнерго". Правительство должно собраться поздно вечером 11 декабря.

Что известно о "Центрэнерго"?Это энергетическая компания, которая занимается производством и поставкой электроэнергии на оптовый рынок. Доля компании в общем объеме производимой электроэнергии страны составляет 8%, а в объеме произведенной тепловой энергии — 18%.