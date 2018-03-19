В Украине заработал сайт для отслеживания цен на продукты

Министерство экономического развития и торговли Украины запустило онлайн-ресурс для отслеживания динамики цен на продукты. На сайте доступен инфляционный калькулятор, позволяющий оценить, как со временем менялись цены в стране.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Офис эффективного регулирования.

"Инструмент позволяет в несколько кликов увидеть, как меняются цены на популярные продукты в Украине, и уже на основе этого материала делать собственные выводы", – сказал глава Офиса Алексей Гончарук.

Читайте также: В Украине хотят запретить продавать домашнюю свинину и говядину

С помощью онлайн-конструктора на сайте можно подобрать продукты, из которых состоит блюдо, выбрать временной промежуток, и программа покажет, как менялась цена на каждый ингредиент в отдельности и на все блюдо в целом.

Добавим, что онлайн-сервис автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Мировой банк, Евростат) и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов.

Информация представлена ​​также в региональном разрезе по областям.

Индексы потребительских цен обновляются еженедельно. Пользователь может редактировать график в соответствии со своими целями и загрузить его на компьютер.