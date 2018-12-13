В Украину заходит еще один лоукостер
Авиакомпания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе. Среди них и прямой рейс Киев – Вена.
Об этом сообщили на сайте Lowcostavia.
Читайте также: Аэропорт "Николаев" запускает международные рейсы: когда и куда
Так, новые рейсы из столицы Австрии в Киев стартуют с 1 февраля 2019 года. На неделю будет 5 перелетов: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.
К слову, цены на билеты в авиакомпании примерно такие же, как и в Ryanair.
В частности, билеты на рейс Киев – Вена от Laudamotion должны появиться в продаже 13 декабря. Также лоукост Laudamotion откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.
-
-
-
-
20 нояб 2018Ryanair запустит новые рейсы из Киева в 2019 году
-