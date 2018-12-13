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      В Украину заходит еще один лоукостер

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      В Украину заходит еще один лоукостер
      В Украину заходит еще один лоукостер / Фото из открытых источников

      Авиакомпания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе. Среди них и прямой рейс Киев – Вена.

      Об этом сообщили на сайте Lowcostavia.

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      Так, новые рейсы из столицы Австрии в Киев стартуют с 1 февраля 2019 года. На неделю будет 5 перелетов: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

      К слову, цены на билеты в авиакомпании примерно такие же, как и в Ryanair.

      В частности, билеты на рейс Киев – Вена от Laudamotion должны появиться в продаже 13 декабря. Также лоукост Laudamotion откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.

      КАКИМИ ЕЩЕ НОВЫМИ АВИАРЕЙСАМИ ВСКОРЕ СМОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УКРАИНЦЫ:

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт авиация
      Источник: 24 Канал
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