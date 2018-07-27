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В УПЦ МП заявили об остановке автобусов с верующими сотрудниками СБУ в Запорожье

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СБУ в Запорожье задержала несколько автобусов с верующими УПЦ МП
СБУ в Запорожье задержала несколько автобусов с верующими УПЦ МП / Фото из открытых источников

Представители Службы безопасности Украины заблокировали проезд пяти автобусов с верующими Запорожской епархии УПЦ во время технической остановки на набережной магистрали в Запорожье.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

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С автомобилей вышло около десяти сотрудников СБУ. Они заявили, что якобы поступило сообщение о минировании наших автобусов. Эти люди в грубой форме потребовали от священника нашей колонны, чтобы он им подчинился и все вышли из автобусов и дали возможность их осмотреть взрывотехникам, которые должны якобы подъехать,
– рассказал священник Александр Микитенко.

Он отметил, что на протяжении более полутора часов к ним так никто и не приехал.

"Сотрудники СБУ составили половину протокола, опрашивая меня, а когда начали снимать на видеокамеру, куда -то отошли. Сейчас стоят подальше от нас, опасаясь камер телефона. А мы стоим на обочине и ждем дальнейших указаний от Службы безопасности Украины", – добавил Микитенко.

В три часа ночи верующие продолжили свой путь в столицу.

Добавим, что еще раньше в полиции заявили, что усилят патрулирование железнодорожных и автовокзалов, а маршрут следования крестного хода проверят наряды криминалистов, взрывотехников и кинологов. Поэтому проверка автобусов с верующими является обычной процедурой.

Напомним, в пятницу, 27 июля, в 1030-летие крещения Киевской Руси состоится крестный ход УПЦ МП, в результате чего перекроют центр Киева.

Теги: Новости Украины Годовщина Крещения Руси Крестный ход УПЦ МП религия СБУ
Источник: 24 канал
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