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В ВОЗ опубликовали ужасную статистику самоубийств

102 Читати новину українською
В ВОЗ опубликовали ужасную статистику самоубийств
/ opiates.com

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств. Самоубийство в современном мире является одной из наиболее актуальных психологических и социальных проблем.

Об этом напомнила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

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Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в мире ежегодно около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством. Это происходит каждые 40 секунд. В несколько раз больше люди пытаются совершить самоубийство, но их удается спасти.

Щороку близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством
Каждый год около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством

Ульяна Супрун объясняет, что не привлекая внимание к этому вопросу, становится причиной появления стигмы (отрицательной ассоциации) в обществе, и люди, которые нуждаются в помощи, боятся за ней обратиться.

Ученые пока не имеют ответа, по каким причинам люди пытаются покончить с собой.

Самоубийства часто происходят импульсивно в моменты кризиса, когда человеку трудно справиться со всеми проблемами. В зоне риска – люди, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость.

Спілкування з рідними допоможе уникнути суїциду
Общение с родными поможет избежать суицида

Существует много примеров, как после депрессии, травмы или попытки совершить самоубийство, люди возвращаются к нормальной жизни и помогают другим бороться с этим. Тревожные мысли можно преодолеть, если иметь поддержку близких и родных и не бояться об этом поговорить.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье статистика ВОЗ Самоубийство Ульяна Супрун Лечение
Источник: 24 Канал
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