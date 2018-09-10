В ВОЗ опубликовали ужасную статистику самоубийств

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств. Самоубийство в современном мире является одной из наиболее актуальных психологических и социальных проблем.

Об этом напомнила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

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Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в мире ежегодно около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством. Это происходит каждые 40 секунд. В несколько раз больше люди пытаются совершить самоубийство, но их удается спасти.



Каждый год около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством



Ульяна Супрун объясняет, что не привлекая внимание к этому вопросу, становится причиной появления стигмы (отрицательной ассоциации) в обществе, и люди, которые нуждаются в помощи, боятся за ней обратиться.



Ученые пока не имеют ответа, по каким причинам люди пытаются покончить с собой.



Самоубийства часто происходят импульсивно в моменты кризиса, когда человеку трудно справиться со всеми проблемами. В зоне риска – люди, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость.



Общение с родными поможет избежать суицида



Существует много примеров, как после депрессии, травмы или попытки совершить самоубийство, люди возвращаются к нормальной жизни и помогают другим бороться с этим. Тревожные мысли можно преодолеть, если иметь поддержку близких и родных и не бояться об этом поговорить.