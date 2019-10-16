00:33
17 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, 16 октября
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 16 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Венедиктова рассказала об изменениях, которые приняли в законы о судейских органах

      Актуальное интервью 17 Читати новину українською

      Верховная Рада Украины во втором чтении приняла изменения в законы о судейских органах. За инициативу Президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 236 депутатов. Эти изменения в прямом эфире 24 канала прокомментировала председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

      Почему другие фракции не поддержали законопроект

      – Если сейчас открыть Facebook, то можно увидеть, как их благодарят общественные организации за то, что этот законопроект принят. Это интересно, потому что, например, Ярослав Юрчишин был у нас в комитете и его три правки были поддержаны. Сегодня он снова поставил на голосование правку №195.

      Читайте также: Насколько качественный новый законопроект о судебной реформе: вернет ли он доверие украинцев

      – Поэтому действительно очень много было учтено. Однако, как я понимаю, общая позиция фракции – не голосовать за этот законопроект. Поэтому мы видим здесь интересное манипулирование. С одной стороны, собираются лавры за этот законопроект. С другой стороны, мы не видим голосов.

      Кто голосовал "против"?"Против" голосовали фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      верховна пада судді
      Как голосовали партии

      Об изменениях в Верховном Суде

      – Мы презюмируем то, что у нас набраны 200 судей Верховного Суда и это лучшие юридические кадры. Мы все с этим соглашаемся – это те, кто поддерживали реформу 2016 года. Есть оппоненты и есть общественные организации и деятели, которые считают, что там есть недобропорядочные, непрофессиональные судьи и те, которые не прошли заключение Общественного совета добропорядочности.

      – Однако мы презюмируем ситуацию, что все 200 у нас лучшие. Из этих 200 лучших надо 100 оставить в Верховных судах, а еще же 100 никуда не деваются. Они идут в апелляционные инстанции. Мы прекрасно понимаем, что сейчас проводится реформа децентрализации в стране. И конечно, что роль апелляционных судов должна увеличиваться. Судьи высокого профессионализма нужны в апелляционных инстанциях и они будут там находиться.

      Смотрите видео корреспондентов 24 канала из Рады:

      Также в прямом эфире 24 канала законы Верховной Рады прокомментировал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. Он отметил, что возврат доверия к суду зависит не только от качества законопроекта, но и от практик производства и положений законодательства, которое существовало еще до голосования.

      Относительно того, как я оцениваю этот законопроект. Лично у меня есть две точки зрения по этому поводу. Первая – положительная, которая связана с тем, что весь комитет смог организовать реальные обсуждения относительно этого законопроекта. То есть было не одно заседание профильного комитета Верховной Рады, на котором представители разных точек зрения могли высказать свое мнение. Это очень важно для вопроса перезапуска судебной власти,
      – объяснил Богдан Бондаренко.

      blog_ava
      Можно ли заниматься сексом во время месячных: ответ гинеколога
      16 октября
      31320
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Судьи Слуга народа Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 16 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму
      16 октября , 22:53 Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму
      Андрій Шляхтін 121
      Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела
      16 октября , 21:01 Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела
      Ярослав Голобородько 393
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      16 октября , 19:00 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      Світлана Попова 1424
      Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      16 октября , 17:35 Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      Ірина Поліщук 263
      За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      16 октября , 16:17 За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      Ірина Поліщук 114
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук