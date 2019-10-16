Венедиктова рассказала об изменениях, которые приняли в законы о судейских органах

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла изменения в законы о судейских органах. За инициативу Президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 236 депутатов. Эти изменения в прямом эфире 24 канала прокомментировала председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Почему другие фракции не поддержали законопроект

– Если сейчас открыть Facebook, то можно увидеть, как их благодарят общественные организации за то, что этот законопроект принят. Это интересно, потому что, например, Ярослав Юрчишин был у нас в комитете и его три правки были поддержаны. Сегодня он снова поставил на голосование правку №195.

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– Поэтому действительно очень много было учтено. Однако, как я понимаю, общая позиция фракции – не голосовать за этот законопроект. Поэтому мы видим здесь интересное манипулирование. С одной стороны, собираются лавры за этот законопроект. С другой стороны, мы не видим голосов.

Кто голосовал "против"?"Против" голосовали фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".





Как голосовали партии

Об изменениях в Верховном Суде – Мы презюмируем то, что у нас набраны 200 судей Верховного Суда и это лучшие юридические кадры. Мы все с этим соглашаемся – это те, кто поддерживали реформу 2016 года. Есть оппоненты и есть общественные организации и деятели, которые считают, что там есть недобропорядочные, непрофессиональные судьи и те, которые не прошли заключение Общественного совета добропорядочности. – Однако мы презюмируем ситуацию, что все 200 у нас лучшие. Из этих 200 лучших надо 100 оставить в Верховных судах, а еще же 100 никуда не деваются. Они идут в апелляционные инстанции. Мы прекрасно понимаем, что сейчас проводится реформа децентрализации в стране. И конечно, что роль апелляционных судов должна увеличиваться. Судьи высокого профессионализма нужны в апелляционных инстанциях и они будут там находиться. Смотрите видео корреспондентов 24 канала из Рады:

Также в прямом эфире 24 канала законы Верховной Рады прокомментировал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. Он отметил, что возврат доверия к суду зависит не только от качества законопроекта, но и от практик производства и положений законодательства, которое существовало еще до голосования.

Относительно того, как я оцениваю этот законопроект. Лично у меня есть две точки зрения по этому поводу. Первая – положительная, которая связана с тем, что весь комитет смог организовать реальные обсуждения относительно этого законопроекта. То есть было не одно заседание профильного комитета Верховной Рады, на котором представители разных точек зрения могли высказать свое мнение. Это очень важно для вопроса перезапуска судебной власти,

– объяснил Богдан Бондаренко.