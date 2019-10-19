19:34
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, сегодня
      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Верланов: Выполнение закона про РРО сделает украинцев богаче

      152 Читати новину українською
      Сергей Верланов – председатель Государственной налоговой службы Украины
      Сергей Верланов – председатель Государственной налоговой службы Украины / ГНСУ

      Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

      Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в программе "Свобода слова Савика Шустера".

      Смотрите видео прямой речи Верланова:

      Согласно закону электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработала бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все,
      – заявил Верланов.

      Он отметил, что с 1 января 2020 года ГНС готова предоставить это решение в тестовом режиме для всех предпринимателей.

      "Программа у нас уже есть, мы ее доработаем, приведем в соответствие с новым законом, и все смогут этим пользоваться, и это будет бесплатно", – отметил руководитель ГНС.

      На видео – прямая речь председателя ГНСУ Сергея Верланова:

      Также в своем выступлении Сергей Верланов отметил, что 35% украинской экономики не платит налогов в государственный бюджет, поскольку находится в "тени".

      Чтобы "теневая" экономика перестала быть "теневой", ее нужно посчитать. И именно эти законы о РРО и кэшбек позволят подсчитать эту теневую экономику. Эти законы направлены на то, чтобы уравнять правила игры, чтобы все люди стали богаче,
      – заявил он.

      Кроме того, глава налоговой поддержал инициативу президента о введении двухлетнего моратория на проверки для ФЛП.

      "Маленьких предпринимателей проверять не нужно, маленьких предпринимателей нужно оберегать и защищать", – подчеркнул Верланов.

      Заметим, что 18 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленных на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кэшбек.

      blog_ava
      Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей
      сегодня
      1181
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Сергей Верланов Бизнес ФОПы Государственная налоговая служба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      сегодня , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 129
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      сегодня , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 668
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      сегодня , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 213
      Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      сегодня , 16:01 Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      Ольга Черненко 1453
      Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      сегодня , 15:40 Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      Інна Жолобович 2455
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук