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      "Віртуози Києва" їдуть в турне Україною: чим приголомшать шанувальників

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      "Віртуози Києва" їдуть в турне
      "Віртуози Києва" їдуть в турне / Фото з відкритих джерел

      У вересні GAS Concert представить у шести містах України міжнародний музичний проект, концертне турне "Симфонії всесвіту".

      Класична музика – це не розвага, це частина життя. Якщо після концерту ви виходите зі сльозами на очах, чи посміхаючись – ви стали глибшими й досконалішими. Це розуміння безперечне і безкомпромісне. Класична музика має бути частиною життя кожної людини. І чим частіше ви відвідуватимете класичні концерти, тим більше будете заглиблюватись в себе, – вважає диригент Дмитро Яблонський.

      яблонський
      Диригент Дмитро Яблонський

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      "Віртуози Києва"

      Багаторічна дружба та співпраця групи українських музикантів, лауреатів міжнародних конкурсів і всесвітньо відомого диригента і віолончеліста Дмитра Яблонського в 2016 році призвела до створення оркестру "Віртуози Києва".

      За 3 роки оркестр "Віртуози Києва" став найбільш затребуваним музичним колективом України. За перший рік роботи вони зіграли 120 концертів в Україні, Ізраїлі, Азербайджані, Іспанії, Швейцарії. Записи оркестру публікує світовий лейбл "Naxos Records". "Віртуози Києва" – номінанти премії "Classical Music Awards 2018" за кращий диск року.

      "Віртуози Києва" стали невід'ємною частиною виступів зірок шоу-бізнесу: Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Джамала, Ніно Катамадзе, запрошують їх долучатися до концертів та запису альбомів.

      "Віртуози Києва" виступають як у камерному складі – 10-20 музикантів, так і у великому симфонічному складі – 60-90 музикантів. Концертне турне "Симфонії всесвіту" віртуози зіграють саме у симфонічному складі з 60 музикантів. Серед них, всесвітньовідомий диригент та віолончеліст, номінант "Греммі" Дмитро Яблонський та знана піаністка Анна Улаєва.

      Це турне – наша перша велика спроба взаємодії віртуозних виконавців класичної музики з українським слухачем. За останні роки нам вдалось зреалізувати декілька проектів з яскравими іноземними виконавцями, але ось так поїхати з симфонічним оркестром та солістом по містах України – це вперше. Безпрецедентний проект,
      – зазначає директор оркестру "Віртуози Києва", концертмейстр групи віолончелей Юрій Погорецький

      Неймовірний проект з приголомшливою програмою оркестру проникне в душу кожного слухача.

      У рамках концерту прозвучить музика трьох композиторів – уверюра "Сорока-злодійка" Россіні, Олексія Шора, який народився в Києві, емігрував до Ізраїлю, пізніше в Америку. Шор – композитор, який має ступінь доктора математики, унікальна особистість. Ми виконаємо його концерт для роялю з оркестром, який має назву "Notebook". А в другому відділенні прозвучить божественна Симфонія №2 Брамса, яка на будь-якому континенті може звучати хоч 24 години на добу, – уточнюює Дмитро Яблонський.

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      Учасники проекту

      Дмитро Яблонський – головний диригент та художній керівник оркестру "Віртуози Києва", всесвітньо відомий диригент та віолончеліст, номінант на премію "Греммі", почесний диригент Єрусалимського оркестру та професор Школи Музики імені Бухмана-Мехти (Тель Авів). Він виступає у всьому світі, зокрема, на таких відомих майданчиках як Карнегі-хол в Нью-Йорку, Ла Скала в Мілані і Лувр в Парижі.

      Анна Улаєва У 2018 році з тріумфом перемогла на престижному Мальтійському міжнародному фортепіанному конкурсі, де понад 720 музикантів з 70 країн світу змагалися за один з найбільших призів за всю історію – 100 000 євро за 1 місце. Раніше блискучим успіхом для піаністки стала перемога в конкурсі "Golden Tone Award" в 2013 році, на якому Анна отримала головний приз цього конкурсу-рояль фірми "Blüthner".

      В Європі Анна Улаєва відома як лауреат і переможець Міжнародниx конкурсів піаністів, серед яких конкурс ім. Скрябіна в Гроссето, Італія (2 місце в 2018 р.), "German Piano Open" в Берліні (1 місце 2017 р.), ім. Й. Брамса в Детмольді, Німеччина (1 місце 2017 р.), "Isidor Bajic Piano Memorial" в Новому Саді, Сербія (2 місце, 2016 рік), ім. Й. Діхлера у Відні, Австрія (1 місце, 2011 р.), "Jeunese Talents" в Монтре ле Бан, Франція (1 місце, 2011 р.), а також "Martha Debelli Stipendienwettbewerb" в Граці, Австрія, в якості виконавця сольної та камерної музики (1 місце в 2009, 2011, 2013 роках) та багато інших.

      Піаністка регулярно виступає з сольними концертами, а також як солістка з іменитими оркестрами і в різних складах камерної музики в Німеччині, Іспанії, Франції, Сербії, Польщі, Франції, Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії, Японії, Вірменії, Казахстані та Австрії.

      Графік турне:

      4 вересня – Чернігів, Обласний Філармонійний Центр
      5 вересня – Харків, Філармонія
      6 вересня – Дніпро, Філармонія ім. Л. Когана
      7 вересня – Одеса, Філармонія
      8 вересня – Київ, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
      10 вересня – Львів, Філармонія

      фіша віртуози києва

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Музыка Новости Украины Новости политики Публикации Исскусство Новости культуры
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