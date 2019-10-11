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      Владимир Зеленский пообещал разобраться с повышением ренты на руду

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / unian.ua

      Президент Владимир Зеленский прокомментировал The Page внесенный в Верховную Раду законопроект №1210, которым, среди прочего, резко повышаются рентные ставки на добычу руды.

      Зеленский заявил, что не знаком с подобной инициативой, пишет издание The page.

      "Этот законопроект внесен в Верховную Раду депутатами от "Слуги народа"?", — поинтересовался он, услышав о повышении налогов на руду в десять раз в сравнении с соседними странами. Получив утвердительный ответ, он заявил: "Мы разберемся в этом. Посмотрим на законопроект".

      На вопрос  Зеленский ответил уже после завершения трансляции пресс-марафона. В ходе марафона права задать вопрос нескольким журналистам, в том числе и корреспонденту, предоставлено не было, несмотря на наличие аккредитации.

      В то же время министр экономики Тимофей Милованов, комментируя повышение рентной платы на добычу руды, заявил, что законопроект был внесен в Верховную Раду без просчетов его влияния на экономику со стороны министерства.

      Напомним, что вчера, 10 октября, в Кривом Роге прошли митинги работников горнодобывающих предприятий, на которые вышло около 400 человек. Они заявили о возможном закрытии производств в случае, если будет принят закон №1210.

      Документ расширяет понятие первичной переработки: вместо себестоимости руды и первичного дробления за основу берется стоимость конечного продукта — концентрата, окатышей, агломерата. Тем самым рост платежей горно-обогатительных комбинатов составит 300-400%. Кроме того, документ предусматривает переход от индивидуальных ставок для отдельных месторождений (сейчас 14-25%) к установлению нижнего порога на уровне двойной учетной ставки НБУ (сейчас 34%). Наконец, ставка ренты увеличивается с 8 до 10%.

      Как утверждают отраслевые ассоциации, принятие законопроекта снизит производство железорудного сырья, ударит по объемам экспорта Украины и, в конце концов, приведет к снижению валютных поступлений и ослаблению гривны. В ассоциациях уже заявили о потере рабочих мест на ГОКах, сокращении порядка 30 тыс. человек.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Налоговый кодекс Налоги Металлургия
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