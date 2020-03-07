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      Военный застрелился в Хмельницкой области: детали

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      В Хмельницкой области в воинской части A1358 застрелился солдат. Инцидент произошел примерно в 12:00 7 марта.

      Как сообщил источник 24 канала, солдат был на посту и покончил с собой, когда находился на патрулировании.

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      Собеседник нашего канала подчеркнул, что парень был стрессоустойчивым и не было никаких предпосылок, что он может покончить жизнь самоубийством.

      На месте работают сотрудники СБУ, милиции и военной службы правопорядка.

      Воинская часть А1358 располагается в селе Цвитоха Славутского района Хмельницкой области.

      К слову, в начале марта на Закарпатье нашли застреленным 20-летнего военнослужащего. Трагедия произошла, когда он находился на службе. Сначала полиция рассматривала дело как самоубийство, однако затем изменила статью на "умышленное убийство".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Хмельницкого Вооруженные силы Украины Самоубийство
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