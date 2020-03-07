Военный застрелился в Хмельницкой области: детали

В Хмельницкой области в воинской части A1358 застрелился солдат. Инцидент произошел примерно в 12:00 7 марта.

Как сообщил источник 24 канала, солдат был на посту и покончил с собой, когда находился на патрулировании.

Обратите внимание! Ветеран АТО Котенко нашли застреленным в Житомире, – СМИ

Собеседник нашего канала подчеркнул, что парень был стрессоустойчивым и не было никаких предпосылок, что он может покончить жизнь самоубийством.

На месте работают сотрудники СБУ, милиции и военной службы правопорядка.

Воинская часть А1358 располагается в селе Цвитоха Славутского района Хмельницкой области.

К слову, в начале марта на Закарпатье нашли застреленным 20-летнего военнослужащего. Трагедия произошла, когда он находился на службе. Сначала полиция рассматривала дело как самоубийство, однако затем изменила статью на "умышленное убийство".