Война России против Украины: опровергаем фейки оккупантов – обновляется

Россия уже много лет распространяет фейки и пропагандистскую ложь об Украине. А после открытого нападения их количество увеличилось в десятки раз.

24 канал совместно с агентством POstmen и ЦПК предлагает вам подборку самых свирепых фейков России. Мы будем давать отпор оккупантам на информационном фронте и постоянно обновлять этот материал.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Фейк 1. "Зеленский объявил о капитуляции"

Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев, что на ТВ и в интернете могут появиться фейковые видео якобы Владимира Зеленского с заявлением о капитуляции Украины или мирный договор на условиях России.

Представьте, что видите на экране Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его – а значит, это правда... Но это неправда! Это технология дипфейк, – сообщает ЦПД.

Подобные дипфейковые видео создаются через алгоритмы машинного обучения, и их почти невозможно отличить от реальных. Цель "вброса" – дезориентировать украинцев, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче.

Пока что поддельные видео не распространялись. Но враг уже тестирует более простые фейки. 3 марта россияне провели серию хакерских атак и разместили на некоторых украинских региональных сайтах фейковое заявление Зеленского о "мирном договоре с Россией".

Фейковое заявление Зеленского

Поэтому украинцев предупреждают – надо быть внимательными, мыслить критически и не доверять фейкам.

Фейк 2. "В Украине не война, а "спецоперация"

Российские власти позорно избегают слова "война", за его использование можно получить реальный тюремный срок. Поэтому в России убийственное нападение на Украину называют "спецоперацией".

Но очевидно, что когда армия вторгается в другую страну, обстреливает города, убивает мирных жителей, разрушает инфраструктуру, бомбит детские сады, роддома и больницы – это война и терроризм.

Мирная Бородянка. Таких разбомбленных домов в Украине уже тысячи

Новорожденные в бомбоубежище / Фото Emilio Morenatti

Фейк 3. "Россия "освобождает" только восток Украины"

Обстрел пушками и минометами, ракетные и болевые удары наносятся по всей территории Украины. Российская армия сокрушительно атакует Киев, Харьков, Херсон, Николаев, Одессу, Житомир, Чернигов и многие другие города и городки, которые очень далеко от так называемых "ДНР" и "ЛНР". Оккупанты бьют по жилым кварталам и мирным объектам, рядом с которыми и близко нет военной инфраструктуры.

Развалины в Житомире, который в сотни километров от территорий оккупанта

Фейк 4. "В Украине у власти нацисты, поэтому началась "спецоперация" по "денацификации"

Лживый и манипулятивный повод для войны. Президент Украины – русскоязычный еврей. В нынешних переговорах с Россией участвуют украинцы, грузин, русский, еврей и крымский татарин. Совсем непохоже, что в Украине нацизм – правда!?

Воины-иудеи идут защищать Украину и молятся перед боем с российскими оккупантами

Фейк 5. "Если сменить власть в Украине – все наладится"

Путин и его окружение утверждают, что вся проблема в отдельных "неонацистах" и "бандеровцах", которые якобы притесняют народ Украины и, в первую очередь, русскоязычных. Но мир видит, что на борьбу с оккупантами поднялась вся Украина – независимо от национальностей, политических и религиозных взглядов. А в основном русскоязычные города – Харьков, Мариуполь, Николаев и другие – дают отчаянное сопротивление врагу.

Отставка Зеленского, которого, кстати, избрали на демократических выборах, а также его правительства – ничего не изменит. Украинцы уже прекрасно понимают, кто свой-кто чужой. И делают правильные выводы. Городской глава Харькова Игорь Терехов сказал (по-русски): "Это геноцид украинского народа!"

Люди с ограниченными возможностями помогают украинской армии и теробороне / Фейсбук Любовь Свириденко

Фейк 6. "Украинцы ненавидят русских и хотят их убивать"

На самом деле (и так было во все века) украинцы – миролюбивый и дружественный народ. Они ненавидят только тех, кто идет с войной на их земли и приносит смерть. Хотя даже в такой ситуации украинцы способны к состраданию, потому что понимают, что некоторые российские солдаты одурманены своей властью и реально не понимают, почему их отправили в Украину убивать.

Украинцы великодушно призывают солдат России сдаваться в плен – так они смогут выжить и вернуться домой.

Русский солдат звонит маме из плена

Фейк 7. "Если бы не Путин, в Украину пришло бы НАТО"!

НАТО – оборонительный альянс, созданный во времена Холодной войны для совместной защиты от СССР как общей угрозы. По договору, нападение на одну из стран НАТО приравнивается к нападению на всех – и тогда натовцы защищаются вместе. Это дает огромные гарантии безопасности и мира.

До нападения России среди украинцев не было единодушия относительно вступления в ЕС и НАТО. Но теперь рейтинг поддержки вступления в эти союзы беспрецедентно вырос (с 68% до 86% – поддержка вступления в ЕС, с 62% до 76% – в НАТО).

Кстати, 20 лет назад Путин сам не исключал присоединение России к НАТО и говорил, что вражда между этими двумя сторонами не принесет ничего хорошего для всего мира.

Путин о Европе и НАТО – 2000 год: смотрите видео

Фейк 8. "Россия начала войну с Украиной, потому что мир угрожал ей ядерным оружием"

При этом РФ не предоставила ни одного свидетельства о ядерных прогнозах Запада – даже словесных. Сам же Путин демонстрировал "боевые мультфильмы" и рассказывал о суперсовременных российских ракетах, а его лживые вассалы открыто угрожали всему миру – вспомните Киселева и "радиоактивный пепел".

Между тем, в ходе войны против Украины именно Россия ставит мир на грань ядерной катастрофы. Войска РФ захватили зону Чернобыльской АЭС, где от их техники поднялась радиоактивную пыль, и планируют наступление на Энергодар, где находится Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе работающая атомная электростанция. Попадание туда снаряда или ракеты может быть фатальным для всего мира.

Мирные жители Энергодара и работники Запорожской АЭС стараются не пропустить оккупантов на станцию

Фейк 9. "Украина сама себя обстреливает"

Такие аргументы – не просто позор, а элементарная глупость. Сейчас международное сообщество имеет технические возможности отслеживать откуда и куда летят бомбардировщики и ракеты. Только за первую неделю войны собраны тысячи фактов преступлений армии РФ. Все эти данные уже систематизируются, а Международный уголовный суд начал расследование относительно нападения России на Украину.

Обратите внимание РФ обстреливает Украину кассетными бомбами: почему это факт, а не вымысел

Стоит добавить, что фейки о самообстрелах Украины активно использовались россиянами ранее – во время боевых действий на Донбассе. Но ни разу международные наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали такого факта.

Российские террористы настолько обнаглели, что даже пытались переложить на Украину вину за сбитый малазийский Боинг. Но международные следственные органы установили, что стреляли по мирному авиалайнеру именно оккупанты, и сейчас уже идет судебный процесс против них. Такая участь ожидает и всех новоиспеченных оккупантов.

Скрины удара по мирному Харькову. Это русский "СМ54-1 Калибр". Такой ракеты нет на вооружении ВСУ / расследование Bellingcat

Фейк 10. "Россия хочет договариваться, а Украина не хочет"

Сначала РФ коварно – в стиле Гитлера напала на Украину, а теперь рассказывает о миролюбии и желании вести переговоры. Да еще на своих условиях... это верх цинизма!

Сейчас Россия выдвигает абсурдные требования, которые недопустимы для Украины и всего цивилизованного мира. Более того – РФ не может четко сформулировать свои мифические идеи о территориях, "денацификации", "демилитаризации" и нейтральном статусе Украины. Все эти вопросы наша страна будет решать сама в соответствии со своим независимым статусом.

Фейк 11. "Россия все выдержит!"

А сейчас первоочередной вопрос для переговоров – прекращение огня, о чем настаивает Украина:

Конечно, Россия продолжит свое существование после завершения войны, но в каком состоянии она окажется очень плохом или катастрофическом. Учитывая динамику событий – скорее всего, будет второй вариант.

Экономика России уже стремительно падает на дно, началась политическая и культурная изоляция от цивилизованного мира. Страна, которая имела шансы развиваться и процветать, теперь превращаются в КНДР-2 (только с большей территорией, большим населением и, соответственно, гораздо большими проблемами).

Фейк 12. "Телевидение Украины сообщает о капитуляции и подписании мирного договора с РФ"

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Оккупанты ведут активную подготовку для реализации описанного выше фейка 1.

По информации Центра противодействия дезинформации, в Херсоне россияне захватили помещение ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Теперь через каналы связи они планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".

Распространяя этот фейк, окупанты хотят дезориентировать украинцев, посеять панику и склонить наши войска к капитуляции.

Кроме того, захватчики начали свозить в Херсон "массовку" (в частности, из Крыма), чтобы 4 марта на Майдане Свободы устроить фейковый митинг, на котором подставные "херсонцы" будут размахивать флагами России и кричать, что Херсонщина – это "Херсонская народная республика".

Поєтому обращаемся к жителям Херсона: не дайте себя обмануть! Не подходите и близко к "массовке"!

Настоящие херсонцы – вот такие!