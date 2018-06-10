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Волонтери "просуватимуть" Україну як популярне місце для подорожей

183
Волонтери GoCamp
Волонтери GoCamp

Іноземні волонтери ділитимуться своїми враженнями про Україну на Твіттері.

У червні волонтери з 10-ти країн світу, які безкоштовно навчають українських школярів англійської мови, ділитимуться своїми враженнями про Україну на її Твіттер-акаунті @Ukraine.

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Іноземці, які долучились до ініціативи, – це учасники найбільшої у Східній Європі освітньо-волонтерської програми GoCamp. Протягом трьох наступних тижнів волонтери працюватимуть у літніх таборах у звичайних українських школах, де навчатимуть учнів англійській, німецькій та французькій мовам.

Кожен із 10-ти відібраних волонтерів на два дні стане модератором англомовного акаунту @Ukraine у Твіттері, де ділитиметься із підписниками своїми роздумами про Україну, її природу, людей та традиції регіону, в якому він чи вона волонтерить, а також публікуватиме враження від роботи зі школярами під час табору GoCamp, — розповіла Оксана Нечипоренко, директор Global Office — громадської організації, яка реалізовує GoCamp.

Цією ініціативою команди проекту GoCamp та @Ukraine мають намір популяризувати волонтерський рух в Україні, а також зробити Україну популярним місцем для подорожей та волонтерства серед іноземців.

Загалом цього літа в Україну на проект GoCamp приїдуть волонтери із 73-х країн світу, які працюватимуть у школах в усіх областях. Табори проходитимуть з 6 по 27 червня та з 6 по 23 серпня.

Всього за три роки існування GoCamp до України прибуло більше 500 волонтерів, які із вчителями навчають школярів іноземній мові у форматі обміну культур та впровадження інтерактивних освітніх методик.

Стати волонтерами GoCamp можуть іноземці та українські експати, що проживають закордоном. Детальна інформація про проект та анкета волонтера доступні на Gocamps.

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Автор: GoGlobal
Теги: Волонтеры Публикации
Источник: 24 Канал
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