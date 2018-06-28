Впервые на обложке арабского Vogue появились пышнотелые модели: фото
Впервые в истории главными героинями журнала Vogue Arabia стали plus-size модели. На обложку июльско-августовского выпуска снялись знаменитые Эшли Грэхем и Палома Эльсессер.
Главной темой номера стала "Body Revolution". В выпуск вошли материалы о женщинах с разными типами фигур и внешности.
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"Разнообразие сейчас вошло в моду, но я надеюсь, что скоро это слово станет чем-то большим, чем просто громким заголовком", – заявил главный редактор Vogue Arabia Мануэль Арно.
Источник: 24 Канал
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