Вспышка коронавируса в общежитии для пожилых людей на Киевщине: активисты говорят о жертвах

На Киевщине в селе Зазимье, что в Броварском районе, официально два человека заболели коронавирусом. Зато, по словам активистов, там инфицировано, по меньшей мере, 13 человек и уже известно об одном умершем.

Что о коронавирусе в Зазимье сообщают власти

Официальные данные по заболеванию коронавирусом в Зазимье обнародовал мэр Броваров Игорь Сапожко. Как написал он в фейсбуке, всего в Броварском районе, по результатам ПЦР-теста, COVID-19 заболели 47 человек. Среди них жителями Зазимья являются двое.

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Коронавирус в Броварском районе: перечень населенных пунктов

город Бровары – 23 человека;

село Зазимье – 2,

село Княжичи – 2,

поселок Калита – 2,

село Требухов – 6,

поселок Великая Дымерка – 9,

село Погребы – 1,

село Гоголев – 1,

село Красиловка – 1.

Сапожко добавил, что среди больных – 16 медицинских работников.

Вспышка коронавируса в Зазимье: информация от активистов

Активист из погребов Павел Кривобок заявил, что вспышка COVID-19 в Зазимье – это факт. По его словам, произошло это в общежитии для пожилых людей, что на улице Вишневой.

Кривобок убеждает, что экспресс-тесты на коронавирус подтвердили 13 случаев. Один инфицированный человек уже умер: у него коронавирус подтвердили лабораторно. Относительно лабораторных результатов оставшихся 12 человек, то их должны предоставить в четверг, 30 апреля.

Заметим! По словам медиков, экспресс-тесты не дают точных результатов. Их данные часто ошибочны. Диагноз устанавливают по значительно более надежным лабораторным тестам на полимеразную цепную реакцию (ПЦР).

Активист добавил, что по состоянию на вечер 28 апреля вокруг общежития установили карантинную зону и санитарный пост. На месте дежурила полиция.

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Сообщение Кривобока о вспышке коронавируса в Зазимье

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