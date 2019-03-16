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      Ольга Черненко

      Ввоз украинских продуктов в "ЛНР", как испанская коррида

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      Контрабандные товары в Луганске
      Контрабандные товары в Луганске

      Всмотритесь пристальнее в эту фотографию. Что вы на ней видите? Какие-то коробки и, явно общественные туалеты. Я расскажу вам историю этого снимка.

      Украинские продукты питания приходят в Луганск по-разному. То, что они есть в ассортименте и большом количестве на всех рынках "ЛНР", это даже не вопрос. Кроме рынков, к которым много вопросов, украинская продукция в изобилии представлена во всех "республиканских" супермаркетах. Даже рошеновские конфеты, как оказалось, не имеют никакого политического подтекста.

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      Пути поставок украинского товара в "республику" разнообразны и причудливы. Чаще всего это контрабанда, которая организована настолько ювелирно с точки зрения логистики, что так называемым менеджерам по логистике всего этого процесса в пору переходить работать в огромные, мирового уровня, аэропорты. В общем, пути поставок контрабанды различны. Самый быстрый и легкий – напрямую из Украины в "республику" через старый мост на Станицу.

      Через 11 км от моста оптовый овощной рынок, чуть дальше – Восточный рынок. И товар можно сдавать оптом недалеко от пункта приемки, который вы, кстати, и видите на этом фото. То есть процесс перемещения продукции украинских производителей не односторонний – пошел, купил и переместил. Это сложнейшая коммуникация, куда включены люди с обеих сторон моста – водители, грузчики, администраторы. Процесс этот почти зеркальный. На украинской стороне товар подвозят к мосту, выгружают, взвешивают и расфасовывают по тачкам многочисленным несунам. За каждым организатором своя группа тачечников.

      Дальше задача тачечников перевезти груз с одного берега реки на другой. Помимо того, что это не легкая в физическом плане работа, это еще и достаточно долго. У тачечников своя очередь. И когда военные с украинской стороны дают отмашку двигаться, это похоже на аттракцион в Испании, когда на улицы города выпускают быка, и нужно спрятаться, расступиться или бежать быстрее. Вот так это выглядит и на мосту: тачечники, надрываясь, толкают 75-килограммовые тачки, пенсионеры бегут, и выходит все это той давкой и кучей, где теряют паспорта, ломают руки и падают ниц. Бежит каждый. И уступать не хочет в этой очереди никто. Работа тачечника довольна грязная – переместить тачку по мосту, удержать на обрушенном участке дороги, поднять вверх. Хотя наряду с дюжими парнями тачечниками "работают" и хрупкие девушки, и алкоголички, и старики.

      На стороне "республики" груз выгружается. Взвешивается. Тачечник получает свою зарплату в 300 грн, а грузчики перемещают ящики в машины, чтобы развозить их по оптовым рынкам. Часто в ожидании машин ящики складывают у туалетов. В тех ящиках, что на фото, может быть твердый сыр, Перевальские колбасы, Полтавское или Беловодское сливочное масло, рошеновские конфеты, пекинская капуста. Через пару метров под навесом мы можем прочесть предупреждение о кори и африканской чуме животных. Но никто из "законных" представителей "республики" в упор не видит тонны продуктов питания, которые фасуются у общественных туалетов, через которые в день проходят тысячи людей.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Контрабанда Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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