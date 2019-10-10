15:58
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Вы прожили 30 лет в стране кумовства, – Зеленский встрял в спор с журналисткой

      260 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Журналистка спросила у гаранта, будет ли он и в дальнейшем приглашать на руководящие должности в стране своих знакомых и причастных к юмористическому проекту "Квартал" людей. Зеленский заметно занервничал и отверг обвинения в кумовстве со своей стороны.

      Инцидент произошел во время пресс-марафона с президентом Зеленским в Киеве. Дальше – прямой диалог журналистки и гаранта.

      Основное: Пресс-марафон Зеленского: онлайн

      Журналистка: Вы будете и дальше назначать на должности родственников, одноклассников и людей "Квартала"?

      Зеленский: Кого я назначил из родственников? Это серьезный вопрос!

      Журналистка: Муж главной бухгалтерши "Квартала"…

      Зеленский: Нет. Это очень серьезный вопрос! Кого я назначил из родственников? Вы прожили 30 лет в стране кумовства и сейчас мне такое говорите, после чего я должен встать и уйти. Так кого из родственников я назначил?

      Журналистка: Муж главной бухгалтерши…

      Зеленский: Нет! Фамилию моего родственника назовите!

      Журналистка: Это не Ваш родственник, это родственник одноклассницы.

      Зеленский: Спасибо Вам за блиц.

      Интересно! Журналистка пыталась задать вопрос про Алексея Пашкова – мужа главной бухгалтерши "95 квартала". Дело в том, что он недавно возглавил департамент стратегической разведки ГУР.

      До этого похожий вопрос Зеленскому уже пыталась поставить. Тогда тоже – едва не дошло до ссоры. Журналист спросил об Александре Завитневиче – муже одноклассницы Зеленского, возглавившем оборонный комитет Рады. Перед своим вопросом он заявил, что Завитневич прогуливает как заседания Верховной Рады, так и заседания оборонного комитета.

      В ответ Владимир Зеленский пояснил, что знал Александра Завитневича еще задолго до того, как тот стал мужем его одноклассницы. Более того, он свою одноклассницу не видел уже очень много лет, потому что она уехала из Кривого Рога.

      Какие еще должности получили люди из окружения Зеленского?

      • Андрей Богдан – глава Офиса Президента. До назначения он был личным адвокатом не только самого Зеленского, но и личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского.
      • Сергей Шефир – первый помощник президента. Он земляк, бизнес-партнер и давний друг Зеленского, стоял у истоков "95 квартала".
      • Сергей Трофимов – первый заместитель главы Офиса Президента. Ранее работал исполнительным продюсером "Студии Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство.
      • Иван Баканов – глава СБУ. Баканов – давний друг Зеленского, одноклассник.
      blog_ava
      "Захар Беркут": сюжет и официальный трейлер фильма с участием голливудских актеров
      сегодня
      3755
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Журналисты СМИ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сегодня , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 735
      Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      сегодня , 13:44 Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      Інна Жолобович 136
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 5361
      Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      сегодня , 07:02 Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      1379
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук