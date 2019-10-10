Вы прожили 30 лет в стране кумовства, – Зеленский встрял в спор с журналисткой

Журналистка спросила у гаранта, будет ли он и в дальнейшем приглашать на руководящие должности в стране своих знакомых и причастных к юмористическому проекту "Квартал" людей. Зеленский заметно занервничал и отверг обвинения в кумовстве со своей стороны.

Инцидент произошел во время пресс-марафона с президентом Зеленским в Киеве. Дальше – прямой диалог журналистки и гаранта.

Основное: Пресс-марафон Зеленского: онлайн

Журналистка: Вы будете и дальше назначать на должности родственников, одноклассников и людей "Квартала"?

Зеленский: Кого я назначил из родственников? Это серьезный вопрос!

Журналистка: Муж главной бухгалтерши "Квартала"…

Зеленский: Нет. Это очень серьезный вопрос! Кого я назначил из родственников? Вы прожили 30 лет в стране кумовства и сейчас мне такое говорите, после чего я должен встать и уйти. Так кого из родственников я назначил?

Журналистка: Муж главной бухгалтерши…

Зеленский: Нет! Фамилию моего родственника назовите!

Журналистка: Это не Ваш родственник, это родственник одноклассницы.

Зеленский: Спасибо Вам за блиц.

Интересно! Журналистка пыталась задать вопрос про Алексея Пашкова – мужа главной бухгалтерши "95 квартала". Дело в том, что он недавно возглавил департамент стратегической разведки ГУР.

До этого похожий вопрос Зеленскому уже пыталась поставить. Тогда тоже – едва не дошло до ссоры. Журналист спросил об Александре Завитневиче – муже одноклассницы Зеленского, возглавившем оборонный комитет Рады. Перед своим вопросом он заявил, что Завитневич прогуливает как заседания Верховной Рады, так и заседания оборонного комитета.

В ответ Владимир Зеленский пояснил, что знал Александра Завитневича еще задолго до того, как тот стал мужем его одноклассницы. Более того, он свою одноклассницу не видел уже очень много лет, потому что она уехала из Кривого Рога.

Какие еще должности получили люди из окружения Зеленского?