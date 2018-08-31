Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине
В городе Армянске в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Первыми тревогу забили местные жители, у которых начала возникать аллергия, а домашние вещи покрылись липкой ржавчиной. Кроме того, пострадала и окружающая среда: некоторые деревья мгновенно потеряли листья.
Как сообщают блогеры, немало жителей Армянска получили заболевания дыхательных путей – пневмонию, ожог слизистых оболочек носа и рта. Следующими стадиями могут стать отек легких и смерть. Частыми стали случаи потери сознания, по крайней мере, среди тех пациентов, которые были госпитализированы. А таких немало – больницы буквально переполнены.
Отметим, что завод "Титановые инвестиции" производит диоксид титана, который используют при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, оконного пластика, предметов быта, деталей автомобилей, машин и техники, а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.
Что говорит оккупационная власть Крыма?
Встревоженные местные жители обвинили оккупационную власть в замалчивании ситуации, так как об инциденте им никто не сообщал. Поэтому вскоре оккупантам все же пришлось прокомментировать ситуацию с выбросом. Как заявил незаконный "глава Крыма" Сергей Аксенов, вероятным источником загрязняющих веществ в атмосфере являются выбросы на местном химическом заводе – филиале ООО "Титановые инвестиции".
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Впоследствии так называемый "вице-премьер Крыма" Игоря Михайличенко заявил, что предварительной причиной появления налета на металлических предметах в Армянске является выброс вредного вещества на химическом заводе, который был спровоцирован сильной жарой и засухой. Так, произошло испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом "Титановые инвестиции". Михайличенко также заявил, что руководство завода могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.
В свою очередь Роспотребнадзор уверял, что угрозы для здоровья людей нет, однако впоследствии запустил горячую телефонную линию в связи с экологической ситуацией на севере Крыма, а также выпустил рекомендации на случай подобных событий. Так, рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе, закрыть окна и двери, защищать органы дыхания ватно-марлевыми влажными повязками, мыться и купаться с обильным проточным водоиспользованием.
Есть ли угроза для материковой Украины?
Выбросы в Армянске все-таки вредные, заявил постоянный представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его словам, кроме завода "Титановые инвестиции", вредные вещества выбрасывают и содовый и бромный заводы в Красноперекопске. По его словам, от экологических проблем, которые возникли в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного полуострова, страдают не только жители Армянска, но и Херсонщины. В некоторых селах ситуация критическая.
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Следовательно, Украина планирует провести соответствующий экологический мониторинг, чтобы получить четкую оценку размеров экологического бедствия в Крыму.
Результат, который зависит от компетенции правоохранительных органов, необходимо получить в ближайшее время, поскольку, глядя на жителей сел Херсонщины, где онкология уже зашкаливает из-за этих выбросов химической промышленности северного Крыма, испытываешь противоречивые чувства от действий отдельных чиновников в погонах, которые только тем и занимаются, что перекладывают в Киеве бумажки из папки в папку,
– заявил Бабин.
Он также предположил, что "россияне могли вернуться к производству компонентов химического оружия в Крыму на соответствующих предприятиях".
Как выглядят последствия выброса в Армянске?
В сети опубликовали видео с кислотоотстойника завода "Крымский Титан". На кадрах видны масштабы и последствия выброса химического вещества. На видео блогер отмечает, что почва сильно высохла, а трава стала бурого цвета. На месте также наблюдается рекордно высокий уровень серы, которая ранее не выделялась в таких объемах.
Смотрите видео о ситуации в Армянске: