Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине

В городе Армянске в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Первыми тревогу забили местные жители, у которых начала возникать аллергия, а домашние вещи покрылись липкой ржавчиной. Кроме того, пострадала и окружающая среда: некоторые деревья мгновенно потеряли листья.

В Армянске за сутки металлические предметы покрылись ржавчиной. У людей в горле першит,появилась слабость,а кожа покрывается сыпью. Одни думают, что произошел выброс на Титане, другие - что на Содовом заводе в Красноперекопске,но ветер подул на Армянск 1/2 https://t.co/lkn295Bt78 pic.twitter.com/KKkVbjOMVi — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 25 августа 2018 г.

Как сообщают блогеры, немало жителей Армянска получили заболевания дыхательных путей – пневмонию, ожог слизистых оболочек носа и рта. Следующими стадиями могут стать отек легких и смерть. Частыми стали случаи потери сознания, по крайней мере, среди тех пациентов, которые были госпитализированы. А таких немало – больницы буквально переполнены.

Отметим, что завод "Титановые инвестиции" производит диоксид титана, который используют при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, оконного пластика, предметов быта, деталей автомобилей, машин и техники, а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

Что говорит оккупационная власть Крыма?

Встревоженные местные жители обвинили оккупационную власть в замалчивании ситуации, так как об инциденте им никто не сообщал. Поэтому вскоре оккупантам все же пришлось прокомментировать ситуацию с выбросом. Как заявил незаконный "глава Крыма" Сергей Аксенов, вероятным источником загрязняющих веществ в атмосфере являются выбросы на местном химическом заводе – филиале ООО "Титановые инвестиции".

Читайте также: "Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты прокомментировали новое экологическое бедствие в Крыму

Впоследствии так называемый "вице-премьер Крыма" Игоря Михайличенко заявил, что предварительной причиной появления налета на металлических предметах в Армянске является выброс вредного вещества на химическом заводе, который был спровоцирован сильной жарой и засухой. Так, произошло испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом "Титановые инвестиции". Михайличенко также заявил, что руководство завода могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.

В свою очередь Роспотребнадзор уверял, что угрозы для здоровья людей нет, однако впоследствии запустил горячую телефонную линию в связи с экологической ситуацией на севере Крыма, а также выпустил рекомендации на случай подобных событий. Так, рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе, закрыть окна и двери, защищать органы дыхания ватно-марлевыми влажными повязками, мыться и купаться с обильным проточным водоиспользованием.

Есть ли угроза для материковой Украины?

Выбросы в Армянске все-таки вредные, заявил постоянный представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его словам, кроме завода "Титановые инвестиции", вредные вещества выбрасывают и содовый и бромный заводы в Красноперекопске. По его словам, от экологических проблем, которые возникли в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного полуострова, страдают не только жители Армянска, но и Херсонщины. В некоторых селах ситуация критическая.

Читайте также: Экологическое бедствие в Крыму: какие регионы материковой Украины страдают от выбросов

Следовательно, Украина планирует провести соответствующий экологический мониторинг, чтобы получить четкую оценку размеров экологического бедствия в Крыму.

Результат, который зависит от компетенции правоохранительных органов, необходимо получить в ближайшее время, поскольку, глядя на жителей сел Херсонщины, где онкология уже зашкаливает из-за этих выбросов химической промышленности северного Крыма, испытываешь противоречивые чувства от действий отдельных чиновников в погонах, которые только тем и занимаются, что перекладывают в Киеве бумажки из папки в папку,

– заявил Бабин.

Он также предположил, что "россияне могли вернуться к производству компонентов химического оружия в Крыму на соответствующих предприятиях".

Как выглядят последствия выброса в Армянске?

В сети опубликовали видео с кислотоотстойника завода "Крымский Титан". На кадрах видны масштабы и последствия выброса химического вещества. На видео блогер отмечает, что почва сильно высохла, а трава стала бурого цвета. На месте также наблюдается рекордно высокий уровень серы, которая ранее не выделялась в таких объемах.

Смотрите видео о ситуации в Армянске:

Добро пожаловать в родную гавань. Крым. Пиздец. pic.twitter.com/xslc63JMtY — Rig Sec (@Rigsector) 30 августа 2018 г.

В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу.

В Армянске, в окружающей среде, повышенная кислотность, которая образует на металлических вещах "мыльный" налет и ржавчину. Ржавеет нержавейка и техника, разъедает дорожки в электронике, у людей начались проблемы со здоровьем. pic.twitter.com/9auvhLCBJP — Ray (@Ray_net_ua) 26 августа 2018 г.

Крым. В Армянске моют дороги с содой. Природа гибнет. Повсюду ржавчина pic.twitter.com/mDFWGeyouk — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 31 августа 2018 г.

Армянск

Свежие ржавые чайнички

Никуда оно не денется-пока не будет воды,город будет сжирать серная кислота.Кислотоотстойник высох.Хоть взорви Титан-не поможет

Всем этим дышат ваши дети. Выбросьте чайники и бегите хотя бы pic.twitter.com/cEwNgdeDvi — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.

Армянск

"Возле Васильева 16 деревья повяли к чертям!Возле лицея с тополей летят листья,трава стала желтой.Всем тупо наврали что,-все будет нормально все будут здоровы! Если все идут на улице и чуть ли не задыхаются из за кислоты"

ну пожалейте себя! к кордону хотя бы идите! pic.twitter.com/FC1dYzwSK3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.