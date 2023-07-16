В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

На военных объектах россиян в оккупированном Крыму участились случаи "хлопка". Крым – это территория Украины, поэтому Киев оставляет за собой право бить по военным объектам России, которая временно оккупировала полуостров.

В прошлом году в результате грамотного "хлопка" в Крыму пострадали авиабазы, захваченные Россией в 2014 году, а также сакральный для Кремля Крымский мост. Весной 2023 года в Крыму стартовал новый многосерийный сезон "хлопка". Более подробно читайте дальше в материале 24 Канала.

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В Севастополь 16 июля пришел "хлопок"

Утром 16 июля в Севастополе, мысе Херсонес и Балаклаве прогремели мощные взрывы. Местные отмечали, что взрывы были настолько сильными, что "трясло дома и чуть не выбивало окна".

Так называемый "губернатор" Развожаев заявил, что силы ПВО и флот якобы отражали "атаку враждебных БПЛА". По данным российских СМИ, над морем якобы сбили 1 БПЛА и 5 "подавили" РЭБ. Также якобы были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Впоследствии пропагандисты заявили об еще одном "уничтоженном" БПЛА.

В настоящее время местные "власти" временно прекратили движение катеров и паромов в Севастопольской бухте. На конечных пунктах остановки – площадь Захарова и площадь Нахимова будет организована работа автобусов.

Также в Севастополь не совершает движение и морской транспорт. Всего оккупанты якобы уничтожили 9 беспилотников.

Беспокойная ночь в Севастополе: смотрите видео

В Джанкое было громко 10 июля

Во временно оккупированном Джанкое в Крыму около 1 часа ночи очевидцы сообщали о "громких звуках взрывов".

В соцсетях люди писали, что взрывы были так сильны, что они чуть не попадали с кроватей ночью. Было их слышно даже тем, кто слушал рок в наушниках.

Уже утром пропагандистские телеграм-каналы сообщили, что поздно вечером в Крыму сбили два беспилотника. Дроны долетели до оккупантов около 23 часов 9 июля. Их сбили над Кировским районом, а утром службы уже искали обломки.

Пострадавших в результате этой "атаки" якобы нет.

"Взрывы" слышали и в районе Крымского моста 9 июля

В городе Керчь аннексированного Россией Крыма 9 июля около 12 часов дня прогремели "мощные взрывы" в районе Крымского моста. Местные сообщали, что эти удары звучали один за другим, около 3 – 4 раз.

Гауляйтер временно оккупированного Крыма Серий Аксенов заявил, что в районе Керчи якобы сбили крылатую ракету. В то же время он сказал, что повреждений и пострадавших нет.

Также в сети появилось видео работы ПВО в Керчи. оккупанты призвали местных не паниковать из-за этих "взрывов".

Видео работы ПВО в Керчи: смотрите видео

Местные жители сообщают, что возле него виднеется дым. Также они утверждают, что видели несколько ракет.

Работа российского ПВО: смотрите видео

Также известно, что после "хлопка" Крымский мост на время перекрыли и ограничили движение автомобилей по нему. Впоследствии движение по мостовому переходу – возобновили.

Чонгарский мост "устал" 22 июня

Пропагандистские СМИ 22 июня сообщали, что около 5 утра очевидцы слышали громкие взрывы в районе Чонгарского моста в оккупированном Крыму. Оккупанты жаловались, что ВСУ якобы атаковали мост дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Впоследствии стало известно, что "хлопок" посетил два моста в Чонгаре и якобы "превратил их в решето".

Поврежденный Чонгарский мост / Фото из соцсетей

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что повреждение моста в Чонгаре имеет очень большое значение. Во-первых, это удар по военной логистике оккупантов, а также психологическое влияние на оккупантов и оккупационную власть.

Как выглядит сейчас "усталый мост": смотрите видео из сети

Кроме того, этот мост оккупанты использовали для поставки оружия и продовольствия для своей группировки. Поэтому этот удар нарушил логистику окупантов.

Мгновение по прилету по Чонгарскому мосту: смотрите видео

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов подчеркнул, что анализировать происходящее на временно оккупированных территориях по военной целесообразности будут уже после освобождения этих оккупированных территорий. И это обязательно произойдет. В то же время, он не подтвердил, что Украина причастна к этому удару.

Пропагандист жалуется на удары по Чонгарскому мосту: видео

"Хлопок" цвел и в Феодосии 21 июня

Оккупационные власти Крыма 21 июня заявили о том, что неизвестные повредили железную дорогу в Феодосийском районе. Следовательно, движение поездов временно пришлось остановить.

Так называемый "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов отметил, что пострадавших в результате этого "бабаха" якобы нет. Кроме этого, он заверил, что повреждения железнодорожного полотна вроде бы нет.

Диверсия на железной дороге в Феодосии: видео

При этом "советник" Аксенова Олег Крючков добавил, что "в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички". Пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка пообещали отправить автобусами.

"Хлопок" прилетел на аэродром в Джанкое 4 июня

Ночью 4 июня в оккупированном Джанкое прогремели несколько мощных взрывов в районе аэродрома.

Ставленники Кремля сразу заявили о "фантастической" работе противовоздушной обороны. Мол, громкая серия взрывов – это всего лишь работа ПВО.

Россияне упорно утверждают, что обезвредили 9 беспилотников: сразу 5 сбили и 4 сумели заглушить силами РЭБ. Однако почему-то оккупанты решили эвакуировать 50 человек из-за того, что обнаружили неразорвавшийся дрон.

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что в Крыму просто продолжается сезон "хлопка".

"Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что он– это Украина. Все, что мы посеяли, мы соберем", – отметила Наталья Гуменюк.

Атака дронов на Севастополь 25 мая

Подконтрольный России так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев 25 мая информировал, что город был атакован несколькими БпЛА.

По его словам, ночью российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь.

В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота якобы сбили 2 БпЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.

Поражение корабля "Иван Хурс" 24 мая

24 мая стало известно, что разведывательный корабль России "Иван Хурс" был атакован морскими дронами. В минобороны России отчитались, что уничтожили все три дрона, а судно не пострадало.

После этого в ряде украинских и российских телеграмм-каналах появилось видео, на котором, вероятно, зафиксирована атака морского БпЛА на российский корабль в Черном море.

На видео съемка ведется из надводного беспилотника. Съемка заканчивается, когда беспилотник приближается к борту корабля на очень близкое расстояние и столкновение неизбежно.

Атака надводного дрона на корабль "Иван Хурс": смотрите видео

OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал спутниковые снимки акватории временно оккупированного Севастополя. На них можно увидеть, что разведывательный корабль "Иван Хурс" по состоянию на 12.18 26 мая 2023 года уже стоял на стоянке в Южной Бухте, но с заметным креном именно на правую сторону.

В то же время, с левой стороны корабля можно заметить элементы непонятного назначения. OSINT-аналитик также опубликовал снимки за 24 апреля 2023, на которых "Иван Хурс" стоял ровно, без крена. Скорее всего, корабль получил серьезные повреждения, но не затонул.

Атака на аэродром "Кача" 20 мая

В Крыму 20 мая взрывом было повреждено боевой вертолет окупантов. Инцидент произошел на аэродроме "Кача" вблизи Севастополя.

На этом аэродроме дислоцируется 318-й отдельный смешанный авиационный полк.

В результате взрыва около часа ночи поражен и выведен из строя военных вертолет Ми-8 из состава 318 полка.

"Хлопок" в Бахчисарайском районе 18 мая

Утром 18 мая в селе Чистенькое неподалеку от Бахчисарая. произошел подрыв железнодорожного полотна. Из-за так называемой "диверсии" восемь вагонов с зерном сошли с путей, а пять из них перевернулись.



Последствия "диверсии" на железной дороге / Фото из соцсетей

В ГУР МО заявили, что оккупанты использовали эту железную дорогу также для перевозки оружия, которое отправляли на войну против Украины. В ГУР допускают, что подобные случаи могут повторяться в Крыму, пока полуостров не будет уволен.

Диверсия на железной дороге у Бахчисарая: смотрите видео

В разведке Британии заявили, что диверсия в Крыму могла временно сорвать поставки ракет "Калибр" Черноморский флот России.

Неспокойная ночь 7 мая

В течение ночи 7 мая во многих городах Крыма слышали звуки "хлопка". Взрывы раздавались в Севастополе, Евпатории, Саках, Новофедоровке и на мысе Фиолент.

Оккупанты заявили об атаке десяти беспилотников, из которых якобы три избили. Что произошло с остальными дронами – неизвестно.

Вблизи мыса Фиолент взрывы были такой мощности, что в окрестных зданиях трясло окна и стены.

Прилеты вблизи Казачьей бухты 6 мая

Днем 6 апреля возле Казачьей бухты снова сообщили о по меньшей мере два взрыва. Основная версия окупантов – работа ПВО.

Ставленик Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что якобы были сбиты две баллистические ракеты. Россияне заявили об атаке якобы с украинского ОТРК "Гром-2".

Последствия "хлопка" в Крыму 6 мая: смотрите видео

Взрывы на базе россиян в Севастополе 2 мая

Вечером 2 мая звуки взрывов слышали на российской пограничной базе в Крыму.



"Хлопок" на военной базе россиян возле Севастополя / Фото из сети

Благодаря опубликованным фотографиям журналистам удалось обнаружить место взрыва. Оказалось, что это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя.



База оккупантов в районе балки Джабанак / Фото "Радио Свобода"

Атака дронов на Евпаторию и Севастополь 1 мая

В понедельник, 1 мая, в сети сообщили о работе противовоздушной обороны в Крыму. Местные слышали взрывы возле Евпатории в поселке Заозерное.

В Заозерном якобы сработало ПВО. Местные рассказали украинским СМИ, что слышен звук, характерный для работы систем ПВО.

Впоследствии ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил, что в Заозерном якобы ПВО России сбила беспилотник.

В тот же вечер 1 мая так называемый "губернатор" временно оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев заявил, что якобы беспилотники атакуют Севастополь.

Сообщалось, что якобы над Севастопольской бухтой был сбит еще один беспилотник.

Видео "хлопка" в Севастополе 1 мая

"Хлопок" в Казачьей бухте 29 апреля

Около 4 утра 29 апреля 2023 г. беспокойно было в Казачьей бухте, которая находится рядом с Севастопольской бухтой, где Россия держит боевые корабли.

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"Хлопок" произошел на нефтебазе, который оккупанты используют для своих кораблей. Даже россияне сочли, что это не гражданский объект. В результате прилета дрона произошел масштабный пожар.

Видео пожара на нефтебазе в Казачьей бухте: видео

В ВСУ констатировали, что из-за взрывов в Севастополе у россиян возникли проблемы с логистикой. Более того, из-за "хлопка" корабли России боятся заходить в бухты оккупированного полуострова.

В украинской разведке сообщили, что в результате "хлопка" в Казачьей бухте сгорели 10 резервуаров и 40 тысяч тонн горючего, предназначенных для Черноморского флота.

Атака дронов на Севастополь 24 апреля

Ночью 24 апреля оккупационные власти сообщила об атаке надводных дронов в Севастополь оккупанты заявили, что Черноморский флот отразил это "нападение".

Один надводный дрон якобы был уничтожен силами ПВО, а второй разразился сам. В сети опубликовали видео ночного "хлопка", который может указывать на то, что у россиян таки были потери.

Видео "хлопка" в Севастополе 24 апреля

Взрывы в селе Кринички: что известно о "хлопке" 13 апреля

Утром 13 апреля 2023 года "хлопок" прозвучал в районе села Кринички Кировского района. По данным местных, в районе взрыва было много российской техники.

Спутниковые кадры впоследствии подтвердили, что "хлопок" произошел действительно в районе, где россияне держали военную технику.

Взрывы в селе Кринички / Фото "КРЫМского бандеровца"

"Хлопок" добрался до Феодосии: взрыв прогремел 8 апреля

Украина просит партнеров о дальнобойном оружии, чтобы наносить удары по врагу в глубине оккупированных территорий. Украинские военные вынуждены в основном удовлетвориться оружием, дальность которого около 150 километров.

Впрочем, 8 апреля 2023 года громкая "хлопок" неожиданно посетил Феодосию. Кремлевская пропаганда сразу заявила о якобы сбитой украинской ракете. Однако заявления оккупантов о ПВО можно поставить под сомнение.

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В частности, в сети публиковали фотографии и видео после "хлопка". На них отчетливо виден столб серого дыма, как по прилету, а не ПВО.



В Феодосии 8 апреля произошел "хлопок" / Фото из телеграм-каналов

До сих пор сложно сказать, что же на самом деле произошло в Феодосии. Дело в том, что ближайшие позиции Сил обороны Украины от Феодосии не менее 300 километров. Как известно, у Украины нет ракет с такой дальностью действия.