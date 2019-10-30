Взрывы, дымовая ловушка и десятки погибших: детали катастрофы на нефтяной платформе Piper Alpha

Катастрофа на буровой платформе Piper Alpha стала крупнейшей техногенной катастрофой в нефтяной отрасли за всю историю ее существования. В результате трагических событий погибло большинство находившихся, а убытки достигли рекордной суммы среди подобных аварий.

На нефтедобывающей платформе Piper Alpha, в 193 километрах от шотландского города Абердин, ежесуточно добывалось около 20 тысяч баррелей нефти. Никто не мог предположить, что уже через 12 лет этот прибыльный бизнес обернется для компании катастрофой.

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Вечером 6 июля 1988 года на нефтедобывающей платформе раздался первый мощный взрыв. Гигантские металлические конструкции весом в тысячи тонн согнулись и стали похожими на горящий факел.



Катастрофа на Piper Alpha

Пламя, которое вырывалось наружу, опустошало резервуары с горючим и достигало 100 метров в высоту. Нефть, вытекшая из потрескавшихся баков, разлилась в море. Поверхность воды вокруг платформы также начала гореть. Из-за густой дымовой завесу на платформе ничего не было видно, а работники оказались в ловушке.

Через 20 минут раздался второй взрыв, а через полчаса – третий, который оказался самым мощным. Пожар распостранялся по платформе настолько быстро, что персонал даже не успел подать сигнал о помощи.

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Сама Piper Alpha (Пайпер Альфа) была оборудована автоматической системой пожаротушения, которая во время трагедии не сработала. Как оказалось позже, система была переведена в ручной режим из-за ремонта.

Охваченную огнем платформу через некоторое время заметили на судне неподалеку, там и сообщили о катастрофе. Экипаж другого корабля, который также проходил в этом районе, немедленно начал эвакуацию работников, которым удалось выбраться из пламени.



Пожар пытались потушить спасатели

Вскоре конструкция платформы начала полностью разрушаться, а пожар усиливаться. Буровые установки падали, разбивая трубопроводы, которые были наполнены нефтью. Под обломками погибли десятки людей.

Часть работников ночной смены собралась возле системы вентиляции. Однако оставаться долго они там не могли, дым быстро заполнил помещение, а спасение можно было искать только за бортом. Чтобы добраться до воды людям нужно было пройти через охваченную огнем палубу, которая, кроме этого располагалась на высоте около 30 метров над поверхностью моря.



В катастрофе погибли почти 200 рабочих

Некоторым удалось спуститься вниз по тросам и шлангах, однако большинство так и не решилось покинуть помещение, в котором они были обречены на смерть. На воду сбросили надувные спасательные плоты, но спастись удалось лишь тем, кто смог вовремя покинуть платформу.

Густой дым сделал невозможным проведение эвакуации с помощью вертолетов и спасательных лодок. Подобраться на достаточное расстояние к платформе тоже было крайне трудно. Почти вся поверхность воды под ней была покрыта огненной нефтью. В результате трагедии в тот вечер на платформе погибли 167 человек, двое из которых участвовали в операции по спасению.

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Буровая вышка вскоре полностью обвалилась и утонула в морских глубинах, а разлитая нефть продолжала гореть еще около суток. А материальные убытки, понесенные владельцем компании Армандом Хаммером, достигли почти 3,5 миллиарда долларов.

Окончательную причину взрывов определить так и не удалось. По официальной версии, произошла утечка газа, который накапливался и в конце концов нашел источник возгорания. Однако через некоторое время было обнаружено грубое нарушение. На одном из насосов была ослаблена заглушка, которую не проконтролировали после завершения очередных профилактических работ.



Последствия катастрофы на Piper Alpha

Пожары и взрывы на нефтедобывающих станциях и платформах – не редкость, однако ни один из таких случаев не был столь масштабным и смертоносным. Наданный момент трагедия Piper Alpha остается крупнейшей техногенной катастрофой в истории нефтедобывающей отрасли и единственной такой платформой, которая сгорела практически дотла.

Из 226 нефтяников, работавших во время той роковой смены выжили только 61 человек. В городе Абердин в память о погибших вскоре была возведена мемориальная скульптура и часовня. А сам трагический случай лег в основу сюжета одного из эпизодов популярной телепрограммы канала National Geographic под названием "Секунды до катастрофы".