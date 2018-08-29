Новый смартфон Xiaomi Poco F1 в Украине уже можно заказать со скидкой

Новый флагманский смартфон Xiaomi Poco F1 уже можно купить в Украине. Сейчас доступен предварительный заказ. При этом в этот период смартфон можно купить со скидкой в тысячу гривен.

Об этом говорится в официальном сообществе Mi Ukraine в Facebook.

Специальная цена действует на модель в синем цвете корпуса с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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Как известно, заявленная цена на этот смартфон в Украине равна 10 999 гривен.

Poco F1 получил 6,18-дюймовый дисплей с разрешением 2246х1080 точек. При этом смартфон стал самым дешевым флагманом, который работает на топовом процессоре Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц. Также новинку дополнили жидкостной системой охлаждения LiquidCool.

Смартфон получил сдвоенную камеру с сенсорами с разрешением 12 и 5 Мп и 20-мегапиксельную фронтальную камеры. Батарея новинки имеет емкость 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

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