Як підвищити продажну вартість квартири в Києві

На ринку вторинної нерухомості в Києві на продаж виставлено близько 20 тисяч квартир – такі дані ріелторських компаній на кінець першого півріччя 2018 року. У кожному районі столиці за покупців конкурують сотні власників житла. За такої пропозиції і вибору продавцям складно утримати ціну на квартиру.

Професіонали з продажу нерухомості традиційно використовують ряд прийомів для залучення покупців. Прості дії допомагають відстояти ціну під час торгу, переконати в її обгрунтованості.

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Підготовка документів при продажу квартири в Києві

Законодавство України передбачає 14 видів документів, які встановлюють право власності на об'єкти нерухомості: свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, заповіт, свідоцтво про приватизацію, документ про результат торгів, рішення суду та інші. Документи, видані до 2013 року, вимагають обов'язкового внесення до електронного Державного реєстру нерухомості.

Найчастіше об'єкти мають декількох власників з різними документами на право власності. При продажу необхідна нотаріально завірена згода дружини або чоловіка, якщо об'єкт був отриманий у власність у шлюбі.

Діти, зареєстровані (прописані) в квартирі або будинку, уповільнюють процес купівлі/продажу. Питання про зміну реєстрації дитини і про дотримання її прав розглядається Опікунською радою не менше місяця. Увага приділяється поліпшенню житлової площі та умов життя неповнолітніх в результаті таких угод.

Переговори і перегляди

Після подачі оголошень про продаж квартири в Києві покупців цікавлять дата побудови/введення в експлуатацію будинку, його поверховість, метраж кімнат, кількість санвузлів, балконів, лоджій, площа передпокою і інших приміщень.

Неминуча й відверта розмова про стан квартири або будинку. Слова "євроремонт" і "житловий стан" все розуміють по-різному, тому покупців цікавить конкретика: коли останній раз робився ремонт, в якому стані комунікації, наявність утеплення, сучасних вікон, сантехніки, радіаторів та інше. Вас попросять показати або дати копію технічного паспорта, виданого БТІ, щоб порівняти планування житла з цим документом.

Зовнішній вигляд і технічний стан квартири при продажу

До початку показів продавцеві слід об'єктивно проаналізувати технічний та естетичний стан квартири. Далі наводимо прості кроки для підвищення ціни при продажу квартири в Києві.

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Косметичний ремонт житла

Поклейка нових нейтрального кольору шпалер, фарбування стель, укосів, заміна плінтусів і підлогового покриття. Замініть лампочки і люстри, щоб при перегляді в темний час доби покупець побачив усі деталі та не ходив в темряві. Ваш клієнт – це покупці, які шукають житло для швидкого заселення і не хочуть витрачати додаткові гроші і час на "косметику".

Капітальний ремонт

Необхідний крок, щоб не продавати за низькою ціною. Вирівнювання підлог, стель, утеплення стін, заміна вікон, сантехніки, вхідних і міжкімнатних дверей займе 2-3 місяці. Однак підвищить вартість квартири на 5-10 відсотків – до справедливої ринкової ціни. Квартира після капремонту цікава покупцям, які шукають якісне житло без додаткових вкладень.

Стан під'їзду і передпокою

На перегляді покупець в першу чергу побачить під'їзд, ліфт, коридор на вашому поверсі. Добре, якщо ви з сусідами подбали про пристойний зовнішній вигляд і чистоту цих приміщень. Якщо не можете дозволити косметичний ремонт за свій рахунок, замініть лампочки і світильники.

Додаткове декорування

Прості прийоми і витончені предмети інтер'єру перетворять квартиру в маленький витвір мистецтва. Недорогі картини, репродукції або фотографії, квіткові вазони на вікнах підвищать привабливість житла. За порадою звертайтеся до професійного декоратора, який вибере оптимальний варіант з урахуванням наявного бюджету. Сімейні покупці гідно оцінять докладені зусилля, а картини стануть бонусом при здійсненні угоди.

Генеральне прибирання квартири

Покупець шукає навіть смітинку в вашому оці, аби збити ціну, тому не давайте привід сумніватися у вашій акуратності. Привабливість квартири підвищують чисті вікна, підлоги і килими, прибирання в коридорі на вашому поверсі і в передпокоях. Позбавтеся від старих речей в кімнатах або на балконі до початку показів квартири. Для ідеального прибирання не економте і найміть клінінгову компанію.

Джерело: 100realty.ua

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